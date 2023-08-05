Смотрите, кого выбрали победителями костюмированных конкурсов фестиваля «Фонтанка SUP-2023»

Определены все победители конкурсов костюмов восьмого фестиваля «Фонтанка SUP-2023». Выбор у жюри фестиваля был непростой: на воду в этот день спустились тысячи ярких персонажей. В итоге выбрали 26 самых-самых ярких образов. Вот их имена, а также названия костюмов:
Лучший костюм:
1 место. Наталья Добрякова. «Павлин»;
2 место. Дмитрий, «Человек-амфибия»;
3 место. Евгения Щербакова, «Клеопатра с котом».
Призы вручил Федор Туркин, председатель совета директоров холдинга РСТИ — партнера номинации «Лучший костюм». Победитель получил сапборд, за второе и третье место — сертификаты на покупку аксессуаров для сапов.
Лучшее оформление SUP-доски:
1 место. Ирина Еремина, «Индеец»;
2 место. Анна, Анатолий и Ирина Громовы, Федор Глянцев, «Первобытные люди».
3 место. Татьяна Козловская, «Доска-лев».
Победитель за лучшее оформление получил в подарок доску SupForFun, призеры — подарки от организаторов и партнеров фестиваля.
Я и ценный пассажир
1. Екатерина Четверткова, «Собачья свадьба».
2. Кот-каратист.
3. Елена Суханова. «Собака-индеец».
Кроме того, в номинации «Я и ценный пассажир», партнером которой выступила компания «Четыре лапы», вручили три спецприза:
Я и ценный пассажир. Маленький питомец — Елена Земина + Карлуша.
Я и ценный пассажир. Самый стильный САП-спортсмен — Соломко Кристина. «Анубис» + 2 пассажира.
Я и ценный пассажир. Самый опытный САП-спортсмен — Евдокия Вараксина и Грета.
Не один.
1. Команда Буратино. Коллектив историко-литературного музея г. Пушкина.
2. Андрей Моргуненко, Антонина Шашкова, «Медузки»
3. Владимир Смирнов и Екатерина, «Одуванчики».
Были в этом году и несколько новых номинаций — награждали самых громких и загадочных.
Музыкальный САП
1. Марина Симахина, «Арфа»;
2. «Диско-шар».
Сергей Титаренко, вице-президент Группы «Эталон» по региону Санкт-Петербург — компания стала партнером номинации — вручил победителям талисман компании — Рыжего кота, спортсмена.
Также победители получили подарочные сертификаты от Джаз-клуба Игоря Бутмана на посещение клуба. Сегодня во время фестиваля музыканты-резиденты Джаз-клуба Игоря Бутмана — Ансамбль Юлии Михайловской и Stankov Jazz Band импровизировали специально для нас на Львином и Сенном мостах.
Восточная сказка
1 место. Диана Матвеева, «Розовая фея»;
2 место. Виктория Лебедева, костюм ручной работы «Ясмина Ализе».
3 место. Ольга Лебедева, «Чудо-птица».
Победитель этой номинации получил в подарок сапборд от Hydro Force.
Корпоративный экипаж — уже традиционная номинация нашего фестиваля. Всего в этом году в заплыве приняли участие 32 корпоративные команды — каждая как на подбор. Победителем стала команда компании VIOLA.
Приз «За самое энергичное выступление» получили участники в костюме пончиков и мороженого. Эту конкурсную номинацию запустила компания «Газпром нефть», которая решила поддержать тех, кто активно помогал создавать атмосферу праздника и заряжал участников фестиваля позитивом. Наградой победителя стал полезный для каждого сапсерфера гидрокостюм. Также «Газпром нефть» вместе с партнерами «Фонтанка SUP» из онлайн-журнала «Энергия+» отметила специальными подарками победителей конкурса на самые креативные сапборды.
Спецприз жюри
1. Валерий Чернявский, «Путешественник из космоса».
2. Королева Елизавета II
3. «Заводилы», четырехместный сап.
В качестве специального приза были вручены сапборды SupForFun.
Приз зрительских симпатий получила группа из 17 лесных грибов.
За 8 лет существования фестиваль стал одной из визитных карточек Северной столицы. На фестиваль 5 августа пришло рекордное количество участников — 10 тысяч человек. Кроме того, заявились более 30 корпоративных команд. В субботу по рекам и каналам Санкт-Петербурга вместе проплыла буквально вся Россия. К нам приехали из Калининграда и Петропавловска-Камчатского, Перми и Воронежа, Оренбурга и Тюмени — жители 150 городов и поселков большой страны. Были и гости из-за рубежа. Зарегистрированы жители Казахстана, Белоруссии, Германии, Финляндии, Эстонии, Израиля и Испании.
В 2022 году фестиваль «Фонтанка SUP» получил гран при Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».