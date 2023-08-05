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    Фонтанка SUP

    Смотрите, кого выбрали победителями костюмированных конкурсов фестиваля «Фонтанка SUP-2023»

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    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
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    Определены все победители конкурсов костюмов восьмого фестиваля «Фонтанка SUP-2023». Выбор у жюри фестиваля был непростой: на воду в этот день спустились тысячи ярких персонажей. В итоге выбрали 26 самых-самых ярких образов. Вот их имена, а также названия костюмов:

    Лучший костюм:

    1 место. Наталья Добрякова. «Павлин»;

    2 место. Дмитрий, «Человек-амфибия»;

    3 место. Евгения Щербакова, «Клеопатра с котом».

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    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
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    Призы вручил Федор Туркин, председатель совета директоров холдинга РСТИ — партнера номинации «Лучший костюм». Победитель получил сапборд, за второе и третье место — сертификаты на покупку аксессуаров для сапов.

    Лучшее оформление SUP-доски:

    1 место. Ирина Еремина, «Индеец»;

    2 место. Анна, Анатолий и Ирина Громовы, Федор Глянцев, «Первобытные люди».

    3 место. Татьяна Козловская, «Доска-лев».

    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
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    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
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    Победитель за лучшее оформление получил в подарок доску SupForFun, призеры — подарки от организаторов и партнеров фестиваля.

    Я и ценный пассажир

    1. Екатерина Четверткова, «Собачья свадьба».

    2. Кот-каратист.

    3. Елена Суханова. «Собака-индеец».

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    Кроме того, в номинации «Я и ценный пассажир», партнером которой выступила компания «Четыре лапы», вручили три спецприза:

    Я и ценный пассажир. Маленький питомец — Елена Земина + Карлуша.

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    Я и ценный пассажир. Самый стильный САП-спортсмен — Соломко Кристина. «Анубис» + 2 пассажира.

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    Я и ценный пассажир. Самый опытный САП-спортсмен — Евдокия Вараксина и Грета.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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    Не один.

    1. Команда Буратино. Коллектив историко-литературного музея г. Пушкина.

    2. Андрей Моргуненко, Антонина Шашкова, «Медузки»

    3. Владимир Смирнов и Екатерина, «Одуванчики».

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    Были в этом году и несколько новых номинаций — награждали самых громких и загадочных.

    Музыкальный САП

    1. Марина Симахина, «Арфа»;

    2. «Диско-шар».

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    Сергей Титаренко, вице-президент Группы «Эталон» по региону Санкт-Петербург — компания стала партнером номинации — вручил победителям талисман компании — Рыжего кота, спортсмена.

    Также победители получили подарочные сертификаты от Джаз-клуба Игоря Бутмана на посещение клуба. Сегодня во время фестиваля музыканты-резиденты Джаз-клуба Игоря Бутмана — Ансамбль Юлии Михайловской и Stankov Jazz Band импровизировали специально для нас на Львином и Сенном мостах.

    Восточная сказка

    1 место. Диана Матвеева, «Розовая фея»;

    2 место. Виктория Лебедева, костюм ручной работы «Ясмина Ализе».

    3 место. Ольга Лебедева, «Чудо-птица».

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    Победитель этой номинации получил в подарок сапборд от Hydro Force.

    Корпоративный экипаж — уже традиционная номинация нашего фестиваля. Всего в этом году в заплыве приняли участие 32 корпоративные команды — каждая как на подбор. Победителем стала команда компании VIOLA.

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    Приз «За самое энергичное выступление» получили участники в костюме пончиков и мороженого. Эту конкурсную номинацию запустила компания «Газпром нефть», которая решила поддержать тех, кто активно помогал создавать атмосферу праздника и заряжал участников фестиваля позитивом. Наградой победителя стал полезный для каждого сапсерфера гидрокостюм. Также «Газпром нефть» вместе с партнерами «Фонтанка SUP» из онлайн-журнала «Энергия+» отметила специальными подарками победителей конкурса на самые креативные сапборды.

    Спецприз жюри

    1. Валерий Чернявский, «Путешественник из космоса».

    2. Королева Елизавета II

    3. «Заводилы», четырехместный сап.

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    В качестве специального приза были вручены сапборды SupForFun.

    Приз зрительских симпатий получила группа из 17 лесных грибов.

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    За 8 лет существования фестиваль стал одной из визитных карточек Северной столицы. На фестиваль 5 августа пришло рекордное количество участников — 10 тысяч человек. Кроме того, заявились более 30 корпоративных команд. В субботу по рекам и каналам Санкт-Петербурга вместе проплыла буквально вся Россия. К нам приехали из Калининграда и Петропавловска-Камчатского, Перми и Воронежа, Оренбурга и Тюмени — жители 150 городов и поселков большой страны. Были и гости из-за рубежа. Зарегистрированы жители Казахстана, Белоруссии, Германии, Финляндии, Эстонии, Израиля и Испании.

    В 2022 году фестиваль «Фонтанка SUP» получил гран при Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

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