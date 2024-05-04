C «Миром» далеко не уедешь? С какими банковскими картами отправляться летом за рубеж россиянам

С российскими картами за границей могут возникнуть сложности Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





У россиян возвращается вкус к зарубежному отдыху. В прошлом году наши туристы совершили 9,3 миллиона поездок за границу — на треть больше, чем было в 2022 году. Причем темпы роста рынка в этом году окажутся ничуть не ниже (правда, рынок всё равно не восстановился до доковидного уровня: в 2019 году было более 19 миллионов турпоездок).



Из туристических направлений, естественно, пропали недружественные западные страны. Хотя даже в прошлом году в топ-20 оставались Эстония и Финляндия. Всего же в страны Евросоюза россияне отправились за год более 1,7 миллиона раз (и далеко не только с туристическими целями, кстати).



Очевидно, что в этом году турпоток резко сократится. Закрылось одно из «окон в Европу» — Финляндия. А другие европейские страны серьезно ужесточили требования к получению шенгена россиянами.

Но туристы потянулись в Азию: чемпионами по росту турпотока уже стали Китай, Таиланд и ОАЭ. Причем многие едут в ОАЭ не для того, чтобы отдыхать, а чтобы лететь дальше через Дубай, ставший для россиян одним из крупнейших международных хабов.



Вне зависимости от того, куда летят или едут интуристы, проблемы у них схожие: чем платить за рубежом? Тем более что условия использования российских платежных инструментов постоянно ужесточаются (из последнего: отказ Армении от карт «Мир»). Форумы уже заполнены жуткими историями: карту отказались принимать, отказала платежная система, накрылся криптокошелек...

Как не оказаться без денег в зарубежной поездке? Есть ли вообще надежные платежные инструменты именно для россиян, когда из-за санкций так лихорадит туристический рынок? Эти вопросы MSK1.RU задали экспертам.



Можно попросить о помощи с переводом соотечественников Директор турагентства Vit To Trip Виталий Ульянов:

— На данный момент карты «Мир» повсеместно работают только в Беларуси и Абхазии.

На Кубе и в Венесуэле их принимают преимущественно в столичных и туристических зонах, зато снять наличные можно практически в любом банкомате.

В Казахстане и Таджикистане обслуживают карты «Мир» только банки «ВТБ Казахстан» и Амонатбанк.

Во Вьетнаме также только один банк (VRB) занимается обслуживанием карт «Мир».

А вот в Армении после 30 марта 2024 года возможно только снять наличные с карты «Мир» в отделениях и банкоматах «ВТБ Армения», другие операции будут отклонены.



В тестовом режиме карты «Мир» работают в Лаосе и Мьянме.

В Турции «Мир» принимают только в популярных среди россиян туристических местах, где установлены терминалы российских банков (но перечень этих мест крайне ограничен).



За границу лучше ехать сразу с наличными Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Куда более неоднозначная ситуация с картами UnionPay российских банков. Формально Газпромбанк и Россельхозбанк (основные российские банки, выпускающие карты UnionPay) находятся под санкциями, однако на практике у туристов получается расплачиваться за границей. Так, наши туристы успешно пользовались картами UnionPay в Таиланде, Вьетнаме, Китае, странах Персидского залива, среднеазиатских республиках.

Правда, стоит уточнить, что принимают UnionPay преимущественно в сетевых заведениях и магазинах, малый бизнес зачастую не работает с данной платежной системой.



Наибольшие проблемы у наших туристов с картами UnionPay возникли в странах Евросоюза и в Турции. Даже в тех местах, где данные карты принимали, оплата проходила успешно лишь иногда (в среднем в трети случаев).

Всем туристам мы настоятельно советуем брать с собой наличные деньги, поскольку в поездках часто приходится сталкиваться с локальными кафе, магазинами и музеями, которые не принимают безналичную оплату.

Лиры, дирхамы и юани выгоднее покупать в России, в иных случаях рекомендуем покупать в России американские доллары и обменивать их на местную валюту уже в стране прибытия.



Часто на помощь приходят соотечественники, которым можно перевести рубли и получить наличные в местной валюте взамен (но тут следует быть осторожными и не наткнуться на мошенников).

По-прежнему в 17 странах можно получить перевод «Золотая корона» наличными в отделениях банков-партнеров. В Турции недавно запустили приложение Letim, в котором туристы могут оформить виртуальную карту, пополнить ее с российского счета с помощью СБП и расплачиваться ей и снимать наличные с банкоматов.



Несмотря на то, что эти способы чуть менее выгодны, чем использование наличных, туристы нередко готовы переплачивать за комфорт.

С картами UnionPay стоит быть настороже Заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов:

— Вариантов несколько: можно взять наличные, причем в ближнем зарубежье можно обойтись рублями, которые можно будет обменять как в банках, так и на рынках по более или менее разумному курсу, а в Турции и более дальних государствах проще будет с долларом или евро, где-то можно использовать юани, рупии и дирхамы ОАЭ.

Можно открыть карту в юанях в российском банке и китайской платежной системой UnionPay. Но будет опасность блокирования карты, как это произошло в прошлом году после попадания одного из популярных российских банков под санкции. Можно перечислить средства по системе быстрых международных платежей себе и получить в местной валюте уже на месте, но как минимум придется тратить время на поиск пункта выдачи средств.



Стоит учесть и валютное законодательство стран, куда планируется поездка. Например, поменять рубли на индийские рупии в Москве с трудом, но можно, а вот ввезти их нельзя, хотя серьезного контроля чаще всего нет, но бывает и обратная ситуация.

Еще вариант — открыть платежную карту в странах ближнего или дальнего зарубежья и расплачиваться ею. Определенные проблемы будут с величиной комиссии, а главное — с пополнением счета и опасениями нероссийского банка на проведение платежей россиян.

Можно пользоваться картами банков Беларуси, Казахстана, Киргизии Независимый эксперт по зарубежным банковским картам Михаил Шварц:



— Живу в Испании, пользуюсь банковскими картами Беларуси, Казахстана, Киргизии. Карты оформляются по доверенности через посредников. Скажем, у «Фридом Финанс Казахстан» карта в семи валютах, доставляют за 3–5 дней по России, принимают везде онлайн и оффлайн, кроме России. У банка «Бакай» счет только в долларах и сомах. Причем такие карты будут привязаны к вашему российскому мобильному номеру. Очень удобно для получения одноразовых кодов по SMS.



Огромный плюс карт банков Центральной Азии — SWIFT-переводы Директор по развитию консалтинговой компании «КвазарХаузис» Ирина Валек:

— На данный момент оптимальным решением станет открытие карт Mastercard и Visa в таких странах, как Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, это возможно сделать удаленно, без личного визита, при помощи компаний, специализирующихся на оказании данного типа услуг. Для этого необходимы сканы документов (включая нотариальную доверенность). У ряда банков есть приложения на русском, очень простые, похожие на «Сбербанк Онлайн». Карты пополняются с российских (размер комиссии зависит от российского банка). Кстати, если клиенту надо закрыть карту, это можно сделать удаленно через приложение. То есть всё делается удаленно.

Огромный плюс таких карт — это SWIFT-переводы. Скажем, в ОАЭ, Турцию и США переводятся только доллары. В страны Европы — в евро, в Великобританию — в евро и долларах. Из последнего: SWIFT-перевод в Польшу зачислился моментально.



Нужны наличные Доцент Финансового университета при правительстве России Светлана Зубкова: — Рассчитывать только на платежи картой «Мир» не стоит.

Сейчас многие российские банки, в том числе и крупные, находящиеся под санкциями, предлагают оформить банковские карты зарубежных банков из дружественных стран через компании-партнёры. Это уже отлаженный процесс, риски минимизированы. Конечно, такие карты стоят дорого, цены начинаются от 20 тысяч рублей за оформление. Карты зарубежных банков работают стабильно, но все равно наличные нужно обязательно взять на всякий случай.