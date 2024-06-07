«Важнее жизни наших ребят». Путин рассказал, можно ли ускорить решение задач СВО

Можно ускорить решение задач на Украине, но жизни и здоровье российских военнослужащих важнее. Об этом в пятницу, 7 июня, во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора.



По словам президента, повысить скорость решения задач СВО можно, но это «прямо пропорционально потерям». «Понимая свою ответственность, я все-таки исхожу из того, что предлагают Генеральный штаб, Министерство обороны. Скорость — это важно, но еще важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте», — сказал глава государства.