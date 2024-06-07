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    Боевые действия

    «Важнее жизни наших ребят». Путин рассказал, можно ли ускорить решение задач СВО

    1845
    8 комментариев

    Можно ускорить решение задач на Украине, но жизни и здоровье российских военнослужащих важнее. Об этом в пятницу, 7 июня, во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора.

    По словам президента, повысить скорость решения задач СВО можно, но это «прямо пропорционально потерям». «Понимая свою ответственность, я все-таки исхожу из того, что предлагают Генеральный штаб, Министерство обороны. Скорость — это важно, но еще важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте», — сказал глава государства.

    После аплодисментов зала он продолжил и привел данные о результатах боевой работы. По его словам, с начала 2024 года российскими вооруженными силами было взято под контроль 47 населенных пунктов и 880 квадратных километров земли.

    Путин заявил, что российская армия постепенно выдавливает противника с территории Донбасса и других прилегающих территорий. А у Генштаба и Минобороны, отметил он, есть «планы реализации и достижения всех наших целей». Президент уверен, что все эти планы будут реализованы.

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    Комментарии 8

    Цепной пёс кровавого прижима07 Июн 2024 в 19:26
    Пятачки, которые ежеминутно вздрагивают при виде собственной тени и выходят на улицу только в женском парике, храбро комментируют.
    +0−2
    Борис Самохвалов07 Июн 2024 в 19:09
    Нобелевскую Премию Мира!
    +5−0
    VKuser17419822107 Июн 2024 в 18:49
    Ну не гуманист ли? Хвостик щеночку по кусочкам купирует......
    +5−0
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