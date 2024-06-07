«Самолет» и Совкомбанк заключили соглашение о сотрудничестве в области инвестпроектов

На Петербургском международном экономическом форуме группа «Самолет» и Совкомбанк подписали соглашение о сотрудничестве. Банк и компания планируют наладить взаимодействие в области инвестиционных проектов в сфере недвижимости. Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель председателя правления — глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов и член Совета директоров, управляющий партнер Группы «Самолет» Александр Прыгунков.



Стороны договорились совместно развивать и укреплять сотрудничество при строительстве жилой и коммерческой недвижимости в регионах России. Приоритетными выбраны инвестиционные проекты по созданию жилых комплексов. Глобальная цель партнерства — содействовать развитию инфраструктуры и экономики регионов России.



В рамках соглашения группа «Самолет» будет готовить предложения о реализации проектов, разрабатывать их финансовые модели, привлекать кредиты и акционерные займы. Совкомбанк будет участвовать в проектах в качестве финансового консультанта, организатора финансирования и кредитора.



«Совкомбанк уже несколько лет сотрудничает с группой «Самолет», одной из крупнейших федеральных компаний в сфере девелопмента. Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере реализации инвестпроектов — закономерное развитие нашего партнерства. В рамках соглашения банк будет принимать участие в разработке финансовых моделей проектов, проводить анализ финансовых аспектов и возможностей привлечения внешнего финансирования, оказывать услуги по организации долгового финансирования в проекты. Мы уверены, что объединение наших усилий позитивно отразится на социально-экономическом и инфраструктурном развитии субъектов Российской Федерации», — отметил заместитель председателя правления — глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.



Партнерство двух компаний построено на принципах взаимных интересов, паритетности, взаимопомощи, объединения сил и средств. Соглашение действует один год с возможностью пролонгации.



Александр Прыгунков, управляющий партнер группы «Самолет», прокомментировал подписание документа: «Мы рады начать партнерские отношения с одним из самых крупных и надежных банков России. Большой опыт и высокий уровень экспертности Совкомбанка поможет нам совместно реализовывать социально значимые проекты по всей стране. Соглашение о сотрудничестве подразумевает не только помощь в финансировании, но и активное участие банка в разработке финансовых моделей. Это значит, что мы сможем создавать еще более точные финансовые прогнозы, просчитывать риски и совершенствовать бизнес-процессы. Надеюсь, что наше партнерство продлится не один год и только укрепится со временем».



ПАО «Совкомбанк», генеральная лицензия Банка России №963 от 5 декабря 2014 г.

