Все изменится, если правильно встать. Почему вы плохо получаетесь на фото и что с этим делать?

Фото: Khosrork / iStock Поделиться Поделиться





В зеркале выглядите прекрасно, а на фотографиях кажетесь себе совсем иным человеком с лишними килограммами. Знакомо? Вы можете подумать, что причина — непрофессионализм фотографа, ваше неумение позировать или даже ваша внешность. Но на самом деле чтобы на фотографиях вы получались отлично, достаточно просто избегать распространенных ошибок. Рассказываем о них вместе с коллегами из Marie Claire.

Вы встаете не той стороной к свету Не все знают, но за внешний возраст модели на фотографиях отвечает именно свет.



—- Свет легко может добавить молодой симпатичной девушке несколько десятков лет — и, наоборот, помочь скрыть возраст, — объясняет Евгения Кулешова, тренер по позированию и эксперт по риторике тела.

Как правильно работать со светом? Просто постарайтесь встать так, чтобы нос был к нему повернут. Это поможет избежать эффекта «панды»: глаза и носогубные складки не окажутся в тени, и ваше лицо всегда будет выглядеть свежим и ярким.

Вы задерживаете дыхание Часто, когда мы стоим перед камерой, мы замираем, забывая даже дышать. В результате на фотографиях мы часто выглядим застывшими и безжизненными. Попробуйте забыть про камеру и сделать несколько глубоких вдохов ртом. Вы сразу станете спокойнее и расслабите лицо, а фотограф сможет запечатлеть вашу естественную красоту. Вы слишком сильно опускаете лицо Если на фотографии у вас внезапно появился второй подбородок, возможно, вы слишком сильно прижимаете его к шее. Рекомендуем расслабить шею, освободить подбородок и потянуться макушкой к небу. Не стоит при этом поднимать плечи — лучше опустите их, чтобы держаться естественнее и увереннее.

Вы прижимаете руки к телу Иногда на фотографиях наши руки выглядят слишком массивными. Это может быть результатом распространенной ошибки: вы чрезмерно прижимаете их к телу. Просто помните об этом во время позирования. Вы встаете к камере боком

Фото: ElenaNichizhenova / iStock Поделиться Поделиться





Хотите встать к камере в 3/4, но получается боком? В таком случае неудивительно, что живот на фотографии будет выглядеть объемнее, чем в реальности. Избегайте позирования боком. Полупрофиль идеально подчеркнет вашу фигуру независимо от ее типа и формы.



Вы позируете сидя

Многие предпочитают фотографироваться сидя и при этом допускают распространенную ошибку — прячут ноги под сиденье стула или кресла. В результате колени на снимке получаются очень массивными, а ноги — короткими. Поэтому если хотите позировать сидя, вытяните ноги вперед. Вы постоянно поправляете волосы

Фото: demaerre / iStock Поделиться Поделиться



