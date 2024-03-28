Все изменится, если правильно встать. Почему вы плохо получаетесь на фото и что с этим делать?

В зеркале выглядите прекрасно, а на фотографиях кажетесь себе совсем иным человеком с лишними килограммами. Знакомо? Вы можете подумать, что причина — непрофессионализм фотографа, ваше неумение позировать или даже ваша внешность. Но на самом деле чтобы на фотографиях вы получались отлично, достаточно просто избегать распространенных ошибок. Рассказываем о них вместе с коллегами из Marie Claire.
Вы встаете не той стороной к свету
Не все знают, но за внешний возраст модели на фотографиях отвечает именно свет.
—- Свет легко может добавить молодой симпатичной девушке несколько десятков лет — и, наоборот, помочь скрыть возраст, — объясняет Евгения Кулешова, тренер по позированию и эксперт по риторике тела.
Как правильно работать со светом? Просто постарайтесь встать так, чтобы нос был к нему повернут. Это поможет избежать эффекта «панды»: глаза и носогубные складки не окажутся в тени, и ваше лицо всегда будет выглядеть свежим и ярким.
Вы задерживаете дыхание
Часто, когда мы стоим перед камерой, мы замираем, забывая даже дышать. В результате на фотографиях мы часто выглядим застывшими и безжизненными. Попробуйте забыть про камеру и сделать несколько глубоких вдохов ртом. Вы сразу станете спокойнее и расслабите лицо, а фотограф сможет запечатлеть вашу естественную красоту.
Вы слишком сильно опускаете лицо
Если на фотографии у вас внезапно появился второй подбородок, возможно, вы слишком сильно прижимаете его к шее. Рекомендуем расслабить шею, освободить подбородок и потянуться макушкой к небу. Не стоит при этом поднимать плечи — лучше опустите их, чтобы держаться естественнее и увереннее.
Вы прижимаете руки к телу
Иногда на фотографиях наши руки выглядят слишком массивными. Это может быть результатом распространенной ошибки: вы чрезмерно прижимаете их к телу. Просто помните об этом во время позирования.
Вы встаете к камере боком
Хотите встать к камере в 3/4, но получается боком? В таком случае неудивительно, что живот на фотографии будет выглядеть объемнее, чем в реальности. Избегайте позирования боком. Полупрофиль идеально подчеркнет вашу фигуру независимо от ее типа и формы.
Вы позируете сидя
Многие предпочитают фотографироваться сидя и при этом допускают распространенную ошибку — прячут ноги под сиденье стула или кресла. В результате колени на снимке получаются очень массивными, а ноги — короткими. Поэтому если хотите позировать сидя, вытяните ноги вперед.
Вы постоянно поправляете волосы
Многие девушки стараются встать так, чтобы фотограф запечатлел момент, когда мы ненавязчиво прикасаемся к волосам, поправляя непослушную прядь. Но будем честны: в таком случае в большинстве случаев на снимке центральное место займут ваши локти, а не вы. Поэтому, если вы не профессиональная модель, лучше просто уберите локти за спину.
3 вещи, которые не стоит делать, если хотите красивый городской портрет
Несколько советов начинающим фотографам дал фотокорреспондент «Фонтанки»:
- Не ставьте человека, которого фотографируете, спиной к солнцу. Оно должно быть за спиной у фотографа, лучше за правым или левым плечом. Главный секрет в том, чтобы добиться одинакового освещения человека и фона.
- Если вы хотите фотографию с видами города, не нужно ставить человека, которого снимаете, и саму достопримечательность в центр кадра. Если из головы натурщика будет торчать какая-нибудь башня, это вызовет только смех. Пусть лучше человек будет с одной стороны кадра, а второй объект съемки — с другой. И фотографировать человека лучше всего по пояс.
- Не ждите идеальную погоду для съемки. Каждая хороша по-своему. В пасмурную вас порадует мягкий рассеянный свет. В снег — интересная игра света вечером, когда включат городские фонари и подсветку.