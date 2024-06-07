«Мы петуха отправим в суп». Путин ответил на вопрос о пути России

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу, 7 июня, модератор Сергей Караганов спросил президента РФ Владимира Путина о пути России. Глава государства ответил, что страна должна смотреть на ситуацию в мире и действовать в соответствии со своей историей и культурой.

«А мы какую модель вообще строим? Я бы назвал идеальной моделью для России авторитарный социальный капитализм. Потому что мы идем якобы правым путем, раньше шли либерализмом», — сказал Караганов, уточнив, что правительство РФ «что-то делает», но «начало делать, когда петух клюнул».



Президент РФ в ответ на такой вопрос сказал: «Петуха отправим в суп <...>. Потому что он курочек не топчет. Зачем он нужен?»

Уже про модель Владимир Путин ответил, что Россия должна смотреть на то, что происходит в мире. Он привел в пример китайскую модель экономики, которая многими экспертами признана более эффективной, чем американская или европейская. Однако глава государства добавил, что жесткие схемы «не работают или работают плохо» в различных странах при разных условиях.



«Здесь все очень важно, и история, и культура наша, и внутреннее состояние общества. <...> Наши общие работы и правительство, бизнес-сообщество, в известной степени Центрального банка и администрации президента, — это результат нашей целенаправленной деятельности», — сказал Путин.



Российский лидер отметил, что Россия постоянно принимает необходимые решения, связанные с корректировкой своей экономической модели.