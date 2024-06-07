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    «Мы петуха отправим в суп». Путин ответил на вопрос о пути России

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    16 комментариев

    На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу, 7 июня, модератор Сергей Караганов спросил президента РФ Владимира Путина о пути России. Глава государства ответил, что страна должна смотреть на ситуацию в мире и действовать в соответствии со своей историей и культурой.

    «А мы какую модель вообще строим? Я бы назвал идеальной моделью для России авторитарный социальный капитализм. Потому что мы идем якобы правым путем, раньше шли либерализмом», — сказал Караганов, уточнив, что правительство РФ «что-то делает», но «начало делать, когда петух клюнул».

    Президент РФ в ответ на такой вопрос сказал: «Петуха отправим в суп <...>. Потому что он курочек не топчет. Зачем он нужен?»

    Уже про модель Владимир Путин ответил, что Россия должна смотреть на то, что происходит в мире. Он привел в пример китайскую модель экономики, которая многими экспертами признана более эффективной, чем американская или европейская. Однако глава государства добавил, что жесткие схемы «не работают или работают плохо» в различных странах при разных условиях.

    «Здесь все очень важно, и история, и культура наша, и внутреннее состояние общества. <...> Наши общие работы и правительство, бизнес-сообщество, в известной степени Центрального банка и администрации президента, — это результат нашей целенаправленной деятельности», — сказал Путин.

    Российский лидер отметил, что Россия постоянно принимает необходимые решения, связанные с корректировкой своей экономической модели.

    Кроме того, модератор Сергей Караганов предложил создать рабочую группу по выработке новой экономической модели. Владимир Путин ответил: то, что вы сказали, звучит обидно, и для правительства РФ, и для других структур. Вы прикорнули немножко или хрюкнули, как говорят в народе. Мы не «что-то делаем», а работаем над новой стратегией развития, она у нас есть.

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    Комментарии 16

    kran_5e4d90f982a4f07 Июн 2024 в 18:50
    ему бы в стендапе выступать..
    +1−0
    Slava_Rossii207 Июн 2024 в 18:39
    В Китае коррупционеров расстреливают, а не на другие должности переназначают, поэтому там и экономика развивается.
    +1−0
    Zнаворотник07 Июн 2024 в 18:21
    дурдом
    +3−0
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