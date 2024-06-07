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    ПМЭФ 2024

    «Без меня, может?» Путин — о возможности ядерного удара

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    12 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин считает, что до ядерной войны не дойдет. Сейчас нет необходимости применять такое оружие, сказал глава государства 7 июня на пленарном заседании ПМЭФ.

    «Я все-таки исхожу из того, что до этого никогда не дойдет. И у нас нет такой необходимости», — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности применения ядерного оружия.

    По его словам, российская армия действует на Украине медленно, чтобы не допустить больших потерь. Он уточнил, что РФ в 20 с лишним раз увеличила производство боеприпасов, а возможности ВС РФ по авиационной и бронетанковой технике в значительной степени превышают возможности ВСУ.

    «Поэтому у нас нет необходимости думать на эту тему (применения ядерного оружия. — Прим. ред.). Пожалуйста, и я тоже всех бы просил лишний раз всуе такие вещи не упоминать», — заявил Владимир Путин.

    Модератор пленарного заседания — доктор исторических наук, руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов — среди прочего спросил президента: «А не прогневим ли мы Всевышнего, если не жахнем по Европе ядерной бомбой?» На что глава государства ответил: «Может быть, без меня?»

    Также Путин заявил, что Россия никогда не начинала первой риторику ядерной эскалации, напротив, отмечала, что к этому вопросу нужно относиться серьезно. Он напомнил, как экс-глава правительства Великобритании Лиз Трасс сказала, что готова нажать на ядерную кнопку. «Мы так не говорили никогда. Мы не бряцаем оружием», — подчеркнул президент.

    В ядерной доктрине России прописано, что применение ядерного оружия возможно в исключительном случае — при угрозе суверенитету и территориальной целостности страны. Такой случай не наступил, рассказал Путин. При этом глава государства допустил изменения в ядерной доктрине, поскольку Москва внимательно следит за тем, что происходит в мире, в том числе вокруг России.

    «Вы знаете, вот когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы», — добавил президент.

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    Владимир Путин на ПМЭФЯдерное оружие
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    Комментарии 12

    nawuha07 Июн 2024 в 19:13
    Ну, не знаю, но чемоданчик у него увесистый.
    +1−0
    savushkindim07 Июн 2024 в 18:54
    опасное заявление блин.... Сколько раз уже говорил о многом что не будет, и потом разве и вот оно уже есть.
    +2−0
    27564035607 Июн 2024 в 18:42
    У Караганова все в порядке с рассудком?
    +4−0
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