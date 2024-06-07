«Без меня, может?» Путин — о возможности ядерного удара

Президент РФ Владимир Путин считает, что до ядерной войны не дойдет. Сейчас нет необходимости применять такое оружие, сказал глава государства 7 июня на пленарном заседании ПМЭФ.

«Я все-таки исхожу из того, что до этого никогда не дойдет. И у нас нет такой необходимости», — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности применения ядерного оружия.



По его словам, российская армия действует на Украине медленно, чтобы не допустить больших потерь. Он уточнил, что РФ в 20 с лишним раз увеличила производство боеприпасов, а возможности ВС РФ по авиационной и бронетанковой технике в значительной степени превышают возможности ВСУ.