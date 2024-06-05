Предметы искусства и редкие книги. Девять триумфальных лотов на аукционе РАД

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30 мая на аукционе Российского Аукционного Дома (РАД) было жарко: в торгах лоты поднимались вдвое от стартовой цены, самый дорогой взлетел до двух с половиной миллионов рублей. Всего на аукционе «Предметы искусства. Редкие книги. Автографы» были выставлены 229 предметов: раритетные книги, эксклюзивные фотографии и многое другое. И более 60% из них нашли нового владельца. Рассказываем, какими сокровищами завладели коллекционеры. Самый дорогой лот Свою первую книгу «Сказки Мельпомены» классик мировой литературы Антон Павлович Чехов под псевдонимом «Антоша Чехонте» «издал экспромтом, от нечего делать, спустя рукава». Так он признавался своему приятелю и редактору журнала «Осколки» Николаю Лейкину в июне 1884 года, когда в свет вышли 1200 экземпляров сборника из шести рассказов, объединенных общей темой «театр». И хотя на издание «литературного удовольствия» ушло 200 рублей, которыми Чехова ссудил издатель — московская типография А.А. Левенсон, а расплачиваться за кредит из зарплаты начинающего врача писателю предстояло долгих четыре месяца, продать их он «не тщился». Вопреки пессимизму Чехова, книга разлетелась за полгода. И сегодня знатоки дорого оценили редкое издание: за 13 шагов в ходе торгов с 1,2 миллиона на старте конечная цена взлетела до 2,5 миллиона рублей: в ходе торгов конечная цена с 1,2 миллиона на старте за 13 шагов взлетела до 2,5 миллиона рублей.

Самым дорогим лотом стало первое издание первой книги Чехова. Лот №123 — Чехонте А. Сказки Мельпомены. Шесть рассказов. М.: Типография А. А. Левенсон, 1884. Самым дорогим лотом стало первое издание первой книги Чехова. Лот №123 — Чехонте А. Сказки Мельпомены. Шесть рассказов. М.: Типография А. А. Левенсон, 1884. Самым дорогим лотом стало первое издание первой книги Чехова. Лот №123 — Чехонте А. Сказки Мельпомены. Шесть рассказов. М.: Типография А. А. Левенсон, 1884. Поделиться Поделиться





Пособие человеку хорошего общества В пушкинскую эпоху, когда следовало «быть дельным человеком и думать о красе ногтей», новинкам и трендам моды посвящали целые издания. Книга 1829 года с описанием 40 фасонов повязывать галстук — обязательный атрибут модного мужского костюма — четко обозначала в заглавии: человеку хорошего общества без нее никак не обойтись. Целых 40 галстучных фасонов на все случаи жизни описаны в ней: «по-мещански», «меланхолически», «неглиже», и даже «галстук любви». Быть может, и сам поэт держал это пособие под рукой — достаточно вспомнить шикарный бант, который украшает костюм Александра Сергеевича на знаменитом портрете Кипренского. Эта редчайшая книга по истории моды из знаменитой петербургской коллекции библиофила Николая Синягина (1874–1912) была представлена на отечественном аукционе впервые. Лот ушел на торгах за 290 тысяч рублей.

Нашел своего покупателя лот №104 — Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстук. Выбор цвета и искусство составлять банты. Книга, необходимая для человека хорошего общества. Москва: тип. Арм. ин-та г. г. Лазаревых, 1829. Нашел своего покупателя лот №104 — Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстук. Выбор цвета и искусство составлять банты. Книга, необходимая для человека хорошего общества. Москва: тип. Арм. ин-та г. г. Лазаревых, 1829. Нашел своего покупателя лот №104 — Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстук. Выбор цвета и искусство составлять банты. Книга, необходимая для человека хорошего общества. Москва: тип. Арм. ин-та г. г. Лазаревых, 1829. Нашел своего покупателя лот №104 — Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстук. Выбор цвета и искусство составлять банты. Книга, необходимая для человека хорошего общества. Москва: тип. Арм. ин-та г. г. Лазаревых, 1829. Поделиться Поделиться





История кавалерии Дженисона Более 100 уникальных иллюстраций и схем сражений собрал и систематизировал потомственный военный канадский офицер Джордж Тейлор Денисон (1839–1925). Его книга «История конницы», изданная в 1897 году, свела воедино обширную информацию об истории кавалерии с давних времен до конца XIX века. На примере известных сражений автор демонстрирует эволюцию тактики и организацию конницы на протяжении столетий. Произведение Денисона — единственная обобщающая книга по истории кавалерии на русском языке. Перевёл издание с немецкого барон Е. А. Рауш фон Траубенберг, отредактировал бывший военный министр Российской империи Владимир Сухомлинов. Новому владельцу книга обошлась в 220 тысяч рублей.

За 220 000 рублей был продан лот № 43 — Денисон, Дж. История конницы. Т. 1–2. СПб.: Издание П.П. фон Дервиз, 1897. Поделиться Поделиться





История Екатерины II с 300 гравюрами Монументальный труд «Иллюстрированная история Екатерины II» российского историка немецкого происхождения Александра Густавовича Брикнера (1834–1896) впервые был издан на русском языке в 1885 году, через два года после того, как сочинение на немецком увидело свет в германском альманахе. Российское роскошное издание отпечатали в типографии А. С. Суворина, крупнейшего издателя конца XIX — начала ХХ века. Разделы книги посвящены различным периодам в жизни Екатерины Великой. Первая часть описывает время до государственного переворота 1762 года; вторая рассказывает об угрозах со стороны претендентов и самозванцев до 1775 года; в третьей части внимание уделяется внешней политике; в четвертой — законодательству и администрации; пятая описывает личность императрицы и окончание ее правления. Книга дополнена 300 великолепными иллюстрациями — портретами членов императорской семьи и соратников Екатерины, видами городов, деревень, дворцов, жилых домов, боевых сцен, памятных медалей, карет, памятников. В подготовке этого труда помогали лучшие эксперты по гравюрам П. Я. Дашков и Д. А. Ровинский, предоставившие редкие экземпляры из своих коллекций. Использовались и материалы из собрания Эрмитажа. Лот ушел с молотка за 350 тысяч рублей.

За 350 000 рублей был продан лот 21 — Брикнер, А. Г. Иллюстрированная история Екатерины II. С 300 гравюрами и украшениями на дереве, исполненными лучшими иностранными и русскими граверами. В 5 ч. Ч. 1–5. СПб.: Издание А.С. Суворина, 1885. Поделиться Поделиться





Система для красоты Судя по результатам торгов, фитнес-руководство датского спортсмена и учителя гимнастики Йергена Петера Мюллера, изданное в 1907 году, актуально и сегодня: стартовав с 8 тысяч, книга в конечном итоге ушла за 22 тысячи рублей. Собственно, в отношении «к телесному благополучию» за сто лет мало что изменилось. Богатые иллюстрации издания содержательно рассказывают, в том числе, о разумном женском белье, идеалах женской красоты и корсете, дают ценные советы «как сделать бедра тонкими». В стремлении к красоте и достижении поставленных целей автор советует «качания ногами», «поднимания туловища», «кружение руками и ногами», а также «втягивание и надувание живота».

С 2,5-кратным превышением цены ушел лот №115 — Мюллер И. П. «Моя система для дам. Естественный способ укрепления здоровья и сохранения красоты». СПб. — М.: Издание Т-ва М.О. Вольф, 1907. С 2,5-кратным превышением цены ушел лот №115 — Мюллер И. П. «Моя система для дам. Естественный способ укрепления здоровья и сохранения красоты». СПб. — М.: Издание Т-ва М.О. Вольф, 1907. Поделиться Поделиться





Секреты комильфотной дачемании Тренд выезжать на летние дачи у петербуржцев появился при Петре Великом и поначалу составлял привилегию исключительно знатных и богатых. В конечном итоге, писал в 1894 году в своих «набросках» «Дачи. Тёмные стороны наёмных дач и выгода строить собственные дачи» архитектор К. Я. Полуянский, провести летнее время вне пыльного города стремились все, «начиная с мелкого лавочника, приказчика, артельщика и до богатого банкира, директора канцелярии и жуира включительно». За легким слогом и колоритными описаниями изящно маскируется ирония. Ведь «столичные господа», писал автор, готовы мириться с тем, что большинство дач — «это просто собачьи конуры, с сквозными потолками и стенами, грозящие, за ветхостью, повалиться от ветра», за которые дачевладельцы просят «от 50 до 100 рублей и дороже за два, три месяца!». Собранные в книге схемы фасадов дач в различных стилях — от «русской хижины» до «дачи с башнею», — и советы строить дачи самостоятельно и сегодня не потеряли актуальности: при старте в 8 тысяч ценитель приобрел «наброски» архитектора за 21 тысячу рублей.

Лот № 108: Полуянский, К. Я. Дачи. Тёмные стороны наёмных дач и выгода строить собственные дачи. Наброски архитектора К. Я. Полуянского. — 1894. Поделиться Поделиться





Сцена на культовой рыбалке Известнейшая фотография кубинского фотографа Альберто Корда — «Героический партизан», — запечатлела аргентинского революционера Че Гевару и политического лидера Кубы Фиделя Кастро. В объектив фотохудожника друзья попали в 1960 году во время рыболовного турнира, куда Кастро прибыл по приглашению Эрнеста Хемингуэя. Че Гевара вряд ли был фанатом рыбалки — по крайней мере, его биографам об этом не известно. А вот Фидель соревнования выиграл и даже получил из рук Эрнеста главный приз — серебряный кубок. Канонический снимок Че и Фиделя на рыбалке долгое время хранил сын фотографа, Данте Диаз Корда, и расстался с ним лишь в 1990 году. Новый владелец приобрел его за 48 тысяч рублей.

Лот № 178 — фотография «Фидель Кастро и Че рыбачат на лодке». Альберто Корда. Снимок 1960 года. Печать 1980-х годов. Стартовав с 30 тысяч, снимок ушел к новому владельцу за 48 тысяч рублей. Поделиться Поделиться





Работы знаменитого мастера В коллекции работ знаменитого Валентина Барановского, профессионального фотографа балетных трупп и Ленинградского рок-клуба, есть и первые выступления рок-группы «Аквариум», Константина Кинчева и группы «Машина времени». И, конечно же, звезды балета: редкий дуэт Ульяны Лопаткиной с Фарухом Рузиматовым, легендарный Михаил Барышников и неукротимый Рудольф Нуреев. На аукционе РАД каждый отпечаток гениев балета ушел с торгов за 20 тысяч рублей.

На аукцион были выставлены три снимка из собрания Барановского. На них изображены Михаил Барышников (лот №187), Ульяна Лопаткина с Фарухом Рузиматовым (лот №189) и Рудольф Нуреев (лот №188). На аукцион были выставлены три снимка из собрания Барановского. На них изображены Михаил Барышников (лот №187), Ульяна Лопаткина с Фарухом Рузиматовым (лот №189) и Рудольф Нуреев (лот №188). Поделиться Поделиться





Раритетные журналы военных лет К журналам военных лет коллекционеры относятся с особым пиететом. Ведь в эксклюзивных изданиях содержится уникальная историческая информация о военных конфликтах, обзоры оружия, тактики, стратегии, а также особенный взгляд на военную историю. Представляют интерес и редкие фотографии, мемуары участников событий, художественные работы и другие материалы, которые отражают военную тематику в контексте конкретной эпохи. Особая ценность — в собирании целостных наборов журналов, что придает коллекции уникальность и ценность на рынке и среди других любителей истории. На торгах РАД разлетелись по ценителям 14 журналов «Life» и «Time» 1943–1991 годов выпуска. Все номера ушли с молотка с большим превышением. Самые дорогие лоты — «Спецвыпуск «СССР» 29 марта 1943 года с портретом Сталина на обложке и выпуск от 4 декабря 1970 года с фотографией Никиты Хрущёва на обложке — стартовав с 5 тысяч, нашли своих владельцев за 60 тысяч рублей.

«Спецвыпуск «СССР» журнала «Life» от 29 марта 1943 года с портретом Сталина на обложке ушел с молотка за 60 тысяч рублей. Поделиться Поделиться





Фотографии предоставлены пресс-службой компании «Российский аукционный дом»

АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413

