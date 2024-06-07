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    ПМЭФ 2024

    Путин рассказал о долге США в размере 54,3 триллиона долларов

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    16 комментариев

    Соединенные Штаты задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов, об этом в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024 заявил президент России Владимир Путин.

    Он напомнил, что Бреттон-Вудская система, согласно которой доллар был «пристегнут» к золоту, умерла в 1976 году. Основой новой — ямайской — системы является доверие к американской экономике, рассказал Путин.

    «США условно задолжали 54,3 триллиона долларов мировой экономике», — заявил Владимир Путин, уточнив, что 12,6 триллиона — то, что держат физлица на банковских счетах и «под матрасом» вне Соединенных Штатов. 22,6 триллиона ничем не обеспечены, кроме доверия к американской экономике. Всё остальное относится к вложениям граждан в компании США.

    Российский президент считает, что объемы американской экономики сокращаются, а фундаментальные основания «потрескивают». К примеру, Вашингтон не всегда справляется с инфляцией, что подрывает доверие к экономике их страны.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия занимает 4-е место в рейтинге стран по объему экономики Всемирного банка. По его словам, рост ВВП за первый квартал 2024-го — 5,4%.

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    Комментарии 16

    Эд Хэммет07 Июн 2024 в 19:31
    Он у нас не только великий историк, но и великий экономист. И куда Нобелевский комитет смотрит столько лет?
    +3−0
    28064888607 Июн 2024 в 19:22
    Не рассказал василич что богатые частные американские пенсионные фонды предлагали этот госдолг выкупить?
    +3−0
    Заливщик голосовых планок07 Июн 2024 в 19:14
    Давненько нам внешний долг США не показывали. Видимо, опять случилось что-то. :)
    +3−0
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