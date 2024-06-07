Путин рассказал о долге США в размере 54,3 триллиона долларов

Соединенные Штаты задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов, об этом в ходе пленарного заседания
Он напомнил, что Бреттон-Вудская система, согласно которой доллар был «пристегнут» к золоту, умерла в 1976 году. Основой новой — ямайской — системы является доверие к американской экономике, рассказал Путин.
«США условно задолжали 54,3 триллиона долларов мировой экономике», — заявил Владимир Путин, уточнив, что 12,6 триллиона — то, что держат физлица на банковских счетах и «под матрасом» вне Соединенных Штатов. 22,6 триллиона ничем не обеспечены, кроме доверия к американской экономике. Всё остальное относится к вложениям граждан в компании США.
Российский президент считает, что объемы американской экономики сокращаются, а фундаментальные основания «потрескивают». К примеру, Вашингтон не всегда справляется с инфляцией, что подрывает доверие к экономике их страны.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия занимает 4-е место в рейтинге стран по объему экономики Всемирного банка. По его словам, рост ВВП за первый квартал