«Не хотите повторить подвиг Петра?» Путин допустил появление «третьей столицы» России, но только естественным путем

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу, 7 июня, модератор Сергей Караганов спросил президента РФ Владимира Путина, не хотел бы он повторить подвиг Петра I — с помощью административного ресурса создать в Сибири или на Дальнем Востоке «третью столицу» страны. Не травмировав «имперского сознания» политолога, глава государства ответил, что всё должно происходить естественным путем.

Караганов предложил сделать третью столицу в одном из городов Сибири или Дальнего Востока. В его представлении, туда можно было бы приказом президента перенести несколько министерств, после туда переедут крупные компании, повысятся зарплаты, потянутся молодые люди. «Не хотите повторить подвиг Петра Алексеевича? У него удачно получилось», — спросил политолог, напомнив, что император вошел в историю, прорубив окно в Европу.

«Петр Алексеевич — историческая личность. Он был царь всея Руси, а потом — императором. Это были другие условия, другое состояние общества, — начал отвечать Путин. — В современном мире нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня. И как бы мы ни были по нашей ментальности близки к быстрым принятиям решений административного характера, всё-таки нужно думать о том, что будет, если мы что-то будем в явочном приказном порядке предлагать обществу». По мнению президента, сегодня нужно прежде всего заинтересовывать в движении вперед. «Если мы будем создавать условия для развития, тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться», — уверен он.

В качестве примера Путин привел судостроительное предприятие под Владивостоком, которое он посещал много лет назад. Тогда оно было «в состоянии полураспада». Слова главы государства о том, что всё здесь будет восстановлено, рабочие и инженеры восприняли со скепсисом.

«Это требовало огромных усилий, создавать тот кластер, который сейчас там создается. Потому что дело не только в деньгах, которые постоянно разворовывали, я, к сожалению, должен в этом признаться. Мы дважды или трижды подходили к снаряду. В конце концов сегодняшний руководитель компании "Роснефть" Сечин Игорь Иванович взялся и создал там большое крупнотоннажное судостроение», — напомнил Путин. В регионе появились кадры, повысились зарплаты, люди стали туда переезжать, возникло сотрудничество с другими странами по этому направлению.

Президент также отметил, что сейчас судостроительной отраслью практически руководит глава ВТБ Андрей Костин. Банку ранее была передана Объединенная судостроительная корпорация. «Мне очень приятно что, он (Костин. — Прим. ред.) так схватился за это, как будто он никогда не был финансистом и всё время занимался судостроением, — сказал Путин. — Но я к чему? К тому, что мы сейчас думаем, где построить еще одно предприятие».