Лихач, обвиняемый в гибели четырех подростков в ДТП в Подмосковье, отправлен в СИЗО

В Подмосковье суд на два месяца отправил под стражу 21-летнего водителя, по вине которого в ДТП погибли четверо несовершеннолетних. Подробности 7 июня сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.



Уголовное дело было возбуждено по части 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами»). Молодой человек пробудет под стражей до 6 августа.



По данным подмосковной прокуратуры, лихач полностью признал вину, но возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу и просил суд о домашнем аресте, передает ТАСС.



Смертельное ДТП произошло 5 июня около 21:30 на 4-м километре автодороги Мартемьяново — Тимонино. По предварительной версии, водитель «КИА» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Сам водитель выжил, а четыре его пассажира погибли, одна девушка госпитализирована.