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    Страшное ДТП в Подмосковье: погибли четверо подростков, полиция показывает, что осталось от машины

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    12 комментариев
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    Четверо несовершеннолетних погибли в ДТП в Наро-Фоминском городском округе в Подмосковье, сообщает 6 июня региональная полиция.

    ДТП произошло 5 июня около 21:30 на 4-м километре автодороги Мартемьяново — Тимонино. По предварительной версии, водитель «КИА» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Сам водитель выжил, а четыре его пассажира погибли, одна девушка госпитализирована.

    «Установлено, что водитель не имел права управления транспортным средством. Он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — отмечают в полиции.

    Следственное управление УМВД по Наро-Фоминскому г.о. возбудило уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами»).

    Фото: Подмосковная полиция

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    Комментарии 12

    BobCat206 Июн 2024 в 09:51
    Пока родителям будет не интересно воспитывать детей, объяснять им, в чем разница между шалостью и преступлением, подобное будет происходить.
    +3−0
    Pravda17806 Июн 2024 в 09:49
    Естественный отбор , ветер северный.....
    +5−0
    abzads06 Июн 2024 в 09:29
    Но арестовывать будем электросамокаты. А гибель от автомобиля — дело привычное.
    +7−0
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