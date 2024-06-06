Страшное ДТП в Подмосковье: погибли четверо подростков, полиция показывает, что осталось от машины

Четверо несовершеннолетних погибли в ДТП в Наро-Фоминском городском округе в Подмосковье, сообщает 6 июня региональная полиция.
ДТП произошло 5 июня около 21:30 на 4-м километре автодороги Мартемьяново — Тимонино. По предварительной версии, водитель «КИА» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Сам водитель выжил, а четыре его пассажира погибли, одна девушка госпитализирована.
«Установлено, что водитель не имел права управления транспортным средством. Он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — отмечают в полиции.
Следственное управление УМВД по Наро-Фоминскому г.о. возбудило уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами»).