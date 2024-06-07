Трассу «Кола» перекроют на два с лишним часа из-за яхты «Русь». Будет разведен Лодейнопольский мост

Проход крупногабаритной моторной яхты заблокирует автомобильное движение на федеральной трассе «Кола» — будет разведен мост через реку Свирь. Об ограничениях 7 июня сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Разводка Лодейнопольского моста запланирована на 10 июня.

По реке Свирь пройдёт яхта «Русь», высота которой достигает 20 метров. Движение на 236-м километре автомобильной дороги Р-21 «Кола» полностью перекроют на период с 12:50 до 15:00.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит автомобилистов учитывать информацию о перекрытиях при планировании своих маршрутов.