На Свердловской набережной водителей ждут ограничения из-за ремонта дороги

В Петербурге в районе Свердловской набережной вводятся ограничения для движения автомобилистов. Перекрытия будут действовать из-за ремонта дороги. Об этом 7 июня сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.



С 10 по 17 июня ограничения вводятся на участке набережной на отрезке от Пискаревского проспекта до Арсенальной улицы. От Лабораторной улицы до Пискаревского проспекта проезд будет ограничен с 9 по 19 июня.

С 9 июня по 7 июля на перекрёстке улицы Софьи Ковалевской с улицей Крашенинникова также будет ограничение из-за прокладки инженерных сетей, добавили в пресс-службе.