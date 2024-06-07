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    На Свердловской набережной водителей ждут ограничения из-за ремонта дороги

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    В Петербурге в районе Свердловской набережной вводятся ограничения для движения автомобилистов. Перекрытия будут действовать из-за ремонта дороги. Об этом 7 июня сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

    С 10 по 17 июня ограничения вводятся на участке набережной на отрезке от Пискаревского проспекта до Арсенальной улицы. От Лабораторной улицы до Пискаревского проспекта проезд будет ограничен с 9 по 19 июня.

    С 9 июня по 7 июля на перекрёстке улицы Софьи Ковалевской с улицей Крашенинникова также будет ограничение из-за прокладки инженерных сетей, добавили в пресс-службе.

    Водителям лучше заранее выбирать пути объезда и продумывать свой маршрут.

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