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    Ремонт дороги перекроет Лиговский, а набережную Фонтанки ограничат почти на два года

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    В последний день июня и первые числа июля работы на коммуникациях, дорожный ремонт и временные ограждения добавят новых ограничений в девяти районах Петербурга. Об этом 28 июня предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

    Адмиралтейский район

    На месяц, с 30 июня по 30 июля, для ремонта дорожного покрытия ограничат движение по набережной Мойки от набережной Крюкова канала до улицы Писарева.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На набережной Фонтанки с 30 июня 2024 года по 28 мая 2026 года ограничат проезд на участке от Английского проспекта до Климова переулка. Там разместят временные ограждения.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 1 по 9 июля из-за реконструкции кабельной сети ограничат движение по проспекту Римского-Корсакова от Большой Подьяческой улицы до Вознесенского проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А с 1 по 15 июля из-за временных ограждений будет ограничен проезд по переулку Матвеева от набережной Мойки до улицы Декабристов.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Василеостровский район

    С 30 июня по 10 августа для прокладки теплосети ограничат движение по Уральской улице от переулка Декабристов до Железноводской улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 1 июля по 28 августа ремонт дорожного покрытия тротуаров ограничит движение по Биржевому переулку от Биржевой линии до Волховского переулка, включая перекресток с Волховским переулком.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Выборгский район

    С 1 по 12 июля из-за строительства газопровода закроют участок улицы Сергея Марго у Удельного проспекта, а также ее перекресток с Ярославским проспектом. Объехать можно будет по Удельному проспекту, Костромскому проспекту и Олонецкой улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Со 2 по 29 июля ограничат движение на перекрестках проспекта Просвещения с проспектами Художников и Культуры. Там будут ремонтировать трамвайные пути.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Кировский район

    С 1 июля по 2 августа для прокладки инженерных сетей ограничат движение на перекрестке улицы Солдата Корзуна и проспекта Ветеранов, включая «карманы» проспекта Ветеранов у улицы Солдата Корзуна.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Со 2 июля по 1 августа ограничат проезд по Канонерскому тоннелю. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Красносельский район

    В Красном Селе с 1 по 5 июля из-за прокладки газопровода будет закрыто движение по Огородной улице от Гвардейской улицы до Новой улицы. Объехать участок можно будет по Гвардейской улице, улице Лермонтова и улице Юных Пионеров.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А в Горелово с 1 июля по 29 сентября для прокладки инженерных сетей перекроют Авиационную улицу от Московской улицы до Дачной улицы. Объезд предусмотрен по Аннинскому шоссе, Социалистической улице и Красносельскому шоссе.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    С 1 по 31 июля ограничат движение по Товарищескому проспекту от Товарищеского моста до улицы Дыбенко. Там реконструируют газопровод.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Петродворцовый район

    С 1 по 4 июля из-за строительства газопровода закроют движение по улице Дзержинского у пересечения с улицей Первого Мая. Объехать можно будет по улице Первого Мая, Чичеринской улице, Старо-Гостилицкому шоссе и Ботанической улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Петергофе на тот же срок, с 1 по 4 июля, для реконструкции инженерных сетей перекроют Широкую улицу у пересечения с Лесной улицей. Объезд предусмотрен по тем же Широкой и Лесной улицам.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Приморский район

    Со 2 по 31 июля ограничат движение на перекрестке улицы Оскаленко и улицы Савушкина. Там будут прокладывать инженерные сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Центральный район

    Со 2 по 5 июля из-за ремонта дороги закроют участок Лиговского проспекта от улицы Некрасова до улицы Жуковского, включая перекрестки с Озерным и Ковенским переулками. Объехать можно будет по Кузнечному переулку, улице Марата, Колокольной улице, Невскому проспекту, Разъезжей и Коломенской улицам, Лиговскому, улице Некрасова, Суворовскому проспекту, улицам Маяковского и Жуковского, Греческому проспекту, 2-й Советской улице и улице Константина Заслонова.

    Также напомним, что до 15 октября ограничено движение по участку Лиговского проспекта от улицы Некрасова до набережной Обводного канала, включая перекрестки.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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