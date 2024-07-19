Витебский проспект ограничат возле КАД

Ремонт дорог, работы на сетях и временные ограждения с 21–22 июля добавят новых ограничений в пяти районах Петербурга. В том числе водителей подвинут на Дальневосточном и Витебском проспектах, а также набережных Смоленки и Макарова.
Василеостровский район
В связи с ремонтом дорожного покрытия на один день 21 июля ограничат проезд по набережной Смоленки от 10–11-й линий В.О. до 8–9-й линий В.О., сообщает 19 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. С 22 по 23 июля — по набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевой линии. А 24 июля, на один день, — по набережной Смоленки от 10–11-й линий В.О. до 12–13-й линий В.О.
Выборгский район
С 21 по 25 июля из-за строительства газопровода закроют движение на перекрестке Костромского проспекта и улицы Сергея Марго. Объехать его можно будет по Удельному проспекту, Мышкинской улице, Ярославскому проспекту, улице Сергея Марго, Олонецкой и Громовской улицам.
Для ремонта дороги с 21 июля по 2 августа в промежутки с 8:00 до 23:00 в связи будут ограничивать движение по Верхней улице от Домостроительной улицы до дома 41, литера А по проспекту Культуры.
Также для ремонта дороги с 21 июля ограничат:
- до 25 июля — участок Рашетовой улицы от проспекта Тореза до проспекта Энгельса, с закрытием движения по Рашетовой в направлении от Тореза к Энгельса;
- до 30 июля — проспект Тореза от улицы Витковского до Рашетовой улицы.
Объезд предусмотрен по проспекту Тореза, Манчестерской улице и проспекту Энгельса.
Кировский район
С 22 по 24 июля в связи с производством работ по реконструкции водопровода ограничивается движение транспорта по улице Зайцева от улицы Маринеско до проспекта Стачек.
Московский район
С 21 по 24 июля ограничат проезд по Витебскому проспекту от Ковжинского переулка до КАД. Там разместят временное ограждение.
Невский район
Для прокладки водопроводной сети с 21 июля по 7 августа ограничат движение по Дальневосточному проспекту от улицы Новосёлов до улицы Тельмана, включая боковой проезд. А с 22 июля по 6 августа перекроют «карман» Дальневосточного проспекта от улицы Новосёлов до улицы Тельмана. Объехать можно будет по Дальневосточному, улице Тельмана, проспекту Большевиков и улице Новосёлов.