Витебский проспект ограничат возле КАД

Ремонт дорог, работы на сетях и временные ограждения с 21–22 июля добавят новых ограничений в пяти районах Петербурга. В том числе водителей подвинут на Дальневосточном и Витебском проспектах, а также набережных Смоленки и Макарова.



Василеостровский район

В связи с ремонтом дорожного покрытия на один день 21 июля ограничат проезд по набережной Смоленки от 10–11-й линий В.О. до 8–9-й линий В.О., сообщает 19 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. С 22 по 23 июля — по набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевой линии. А 24 июля, на один день, — по набережной Смоленки от 10–11-й линий В.О. до 12–13-й линий В.О.