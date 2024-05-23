Свердловскую набережную закроют в одну сторону. Где еще водителям ждать ограничений

Ремонт дороги, работы на сетях и других объектах с 25 мая добавят ограничений движения в десяти районах Петербурга. Новых пробок стоит ждать в районе Свердловской набережной, Загородного проспекта, проспекта Просвещения, набережной Макарова и других улицах.
Адмиралтейский район
До 18 августа ограничат проезд по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Гороховой улицы до переулка Гривцова, сообщает 23 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Водителей потеснят временные ограждения.
С 25 по 26 мая по ночам (с 1:30 до 5:40) и с 1:30 до 5:10 27 мая ограничат движение по Загородному проспекту от Звенигородской улицы до Гороховой улицы. Там будут ремонтировать газопровод.
Два дня, с 25 по 26 мая, из-за реконструкции кабельной сети будет закрыт проезд по Большой Подьяческой улице у пересечения с Садовой улицей. Объехать участок можно будет по Садовой улице, набережной канала Грибоедова, проспекту Римского-Корсакова, Вознесенскому проспекту и Кокушкину переулку.
Василеостровский район
Из-за ремонта дороги 25 мая ограничат движение по набережной Макарова от Малого проспекта В.О. до Биржевого моста, включая перекрестки, и закроют проезд по набережной в направлении от Малого проспекта В.О. к 1-й и Кадетской линиям В.О. Одновременно будет ограничено движение по Тучкову мосту у набережной Макарова с закрытием проезда по набережной в направлении от Тучкова моста к 1-й и Кадетской линиям В.О.
Выборгский район
С 8:00 25 мая до 8:00 27 мая из-за ремонта дороги перекроют движение по улице Курчатова от улицы Жака Дюкло до Политехнической улицы. Объезд предусмотрен по Светлановскому и Тихорецкому проспектам, Политехнической улице, площади Мужества, проспекту Тореза, улицам Шателена, Курчатова и Жака Дюкло.
А из-за ремонта трамвайных путей с 25 мая по 17 июня ограничат движение на перекрестках проспекта Просвещения с улицами Есенина и Руднева. Также до 1 июня будет ограничено движение на перекрестке проспектов Просвещения и Художников.
Калининский район
Ремонт дорожного покрытия на один день 24 мая ограничит проезд по Свердловской набережной от Пискаревского проспекта до Арсенальной улицы, а с 25 по 26 мая перекроет движение:
- по Свердловской набережной в направлении от Пискаревского проспекта к Арсенальной улице;
- на перекрестках Свердловской набережной с улицы Ватутина и Феодосийской улицей.
Объехать участок можно будет по Пискарёвскому и Среднеохтинскому проспектам, улице Жукова, Кондратьевскому и Полюстровскому проспектам. Напомним, движение на Свердловской набережной ограничивают с 22 мая. Вчера там из-за этого образовалась 4-километровая пробка.
Кировский район
С 25 по 26 мая для ремонта дороги закроют движение по бульвару Новаторов от Дачного проспекта до улицы Подводника Кузьмина и ограничат — по улице Подводника Кузьмина у пересечения с бульваром Новаторов. Объезд предусмотрен по улице Подводника Кузьмина, Дачному проспекту, проспекту Народного Ополчения и проспекту Ветеранов.
Московский район
Для ремонта дороги на один день 25 мая перекроют участок Кузнецовской улицы у пересечения с Новоизмайловским проспектом, а также ограничат движение транспорта по Новоизмайловскому проспекту на пересечении с Благодатной, Кузнецовской и Бассейной улицами.
Невский район
До 1 июня из-за ремонта дорожного покрытия ограничат движение по улице Седова от улицы Крупской до Ивановской улицы.
Приморский район
С 25 мая по 25 июня в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта на перекрестке Туристской улицы и улицы Оптиков.
Пушкинский район
В Пушкине до 11 октября из-за работ по реконструкции канализационных сетей ограничат движение по Красносельскому шоссе от Гатчинского шоссе до Баболовского шоссе.
Фрунзенский район
На один день 25 мая для ремонта дороги закроют движение по улице Олеко Дундича у пересечения с Будапештской улицей. Объехать участок можно будет по Бухарестской улице, проспекту Славы, Белградской улице и улице Фучика.
С 25 мая по 21 июня для установки временных ограждений ограничат проезд по Балканской площади. А до 7 июня — по улице Олеко Дундича у Балканской площади.