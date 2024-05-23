Свердловскую набережную закроют в одну сторону. Где еще водителям ждать ограничений

Ремонт дороги, работы на сетях и других объектах с 25 мая добавят ограничений движения в десяти районах Петербурга. Новых пробок стоит ждать в районе Свердловской набережной, Загородного проспекта, проспекта Просвещения, набережной Макарова и других улицах.

Адмиралтейский район До 18 августа ограничат проезд по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Гороховой улицы до переулка Гривцова, сообщает 23 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Водителей потеснят временные ограждения.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 25 по 26 мая по ночам (с 1:30 до 5:40) и с 1:30 до 5:10 27 мая ограничат движение по Загородному проспекту от Звенигородской улицы до Гороховой улицы. Там будут ремонтировать газопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Два дня, с 25 по 26 мая, из-за реконструкции кабельной сети будет закрыт проезд по Большой Подьяческой улице у пересечения с Садовой улицей. Объехать участок можно будет по Садовой улице, набережной канала Грибоедова, проспекту Римского-Корсакова, Вознесенскому проспекту и Кокушкину переулку.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Василеостровский район Из-за ремонта дороги 25 мая ограничат движение по набережной Макарова от Малого проспекта В.О. до Биржевого моста, включая перекрестки, и закроют проезд по набережной в направлении от Малого проспекта В.О. к 1-й и Кадетской линиям В.О. Одновременно будет ограничено движение по Тучкову мосту у набережной Макарова с закрытием проезда по набережной в направлении от Тучкова моста к 1-й и Кадетской линиям В.О.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Выборгский район С 8:00 25 мая до 8:00 27 мая из-за ремонта дороги перекроют движение по улице Курчатова от улицы Жака Дюкло до Политехнической улицы. Объезд предусмотрен по Светлановскому и Тихорецкому проспектам, Политехнической улице, площади Мужества, проспекту Тореза, улицам Шателена, Курчатова и Жака Дюкло.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А из-за ремонта трамвайных путей с 25 мая по 17 июня ограничат движение на перекрестках проспекта Просвещения с улицами Есенина и Руднева. Также до 1 июня будет ограничено движение на перекрестке проспектов Просвещения и Художников.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Калининский район Ремонт дорожного покрытия на один день 24 мая ограничит проезд по Свердловской набережной от Пискаревского проспекта до Арсенальной улицы, а с 25 по 26 мая перекроет движение: по Свердловской набережной в направлении от Пискаревского проспекта к Арсенальной улице;

на перекрестках Свердловской набережной с улицы Ватутина и Феодосийской улицей.

Объехать участок можно будет по Пискарёвскому и Среднеохтинскому проспектам, улице Жукова, Кондратьевскому и Полюстровскому проспектам. Напомним, движение на Свердловской набережной ограничивают с 22 мая. Вчера там из-за этого образовалась 4-километровая пробка.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Кировский район С 25 по 26 мая для ремонта дороги закроют движение по бульвару Новаторов от Дачного проспекта до улицы Подводника Кузьмина и ограничат — по улице Подводника Кузьмина у пересечения с бульваром Новаторов. Объезд предусмотрен по улице Подводника Кузьмина, Дачному проспекту, проспекту Народного Ополчения и проспекту Ветеранов.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Московский район Для ремонта дороги на один день 25 мая перекроют участок Кузнецовской улицы у пересечения с Новоизмайловским проспектом, а также ограничат движение транспорта по Новоизмайловскому проспекту на пересечении с Благодатной, Кузнецовской и Бассейной улицами.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Невский район До 1 июня из-за ремонта дорожного покрытия ограничат движение по улице Седова от улицы Крупской до Ивановской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район С 25 мая по 25 июня в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта на перекрестке Туристской улицы и улицы Оптиков.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Пушкинский район В Пушкине до 11 октября из-за работ по реконструкции канализационных сетей ограничат движение по Красносельскому шоссе от Гатчинского шоссе до Баболовского шоссе.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Фрунзенский район

На один день 25 мая для ремонта дороги закроют движение по улице Олеко Дундича у пересечения с Будапештской улицей. Объехать участок можно будет по Бухарестской улице, проспекту Славы, Белградской улице и улице Фучика.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 25 мая по 21 июня для установки временных ограждений ограничат проезд по Балканской площади. А до 7 июня — по улице Олеко Дундича у Балканской площади.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



