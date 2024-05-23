    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    0 м/с, штиль

    771мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.25eur97.88

    Свердловскую набережную закроют в одну сторону. Где еще водителям ждать ограничений

    40
    обсудить

    Ремонт дороги, работы на сетях и других объектах с 25 мая добавят ограничений движения в десяти районах Петербурга. Новых пробок стоит ждать в районе Свердловской набережной, Загородного проспекта, проспекта Просвещения, набережной Макарова и других улицах.

    Адмиралтейский район

    До 18 августа ограничат проезд по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Гороховой улицы до переулка Гривцова, сообщает 23 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Водителей потеснят временные ограждения.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    С 25 по 26 мая по ночам (с 1:30 до 5:40) и с 1:30 до 5:10 27 мая ограничат движение по Загородному проспекту от Звенигородской улицы до Гороховой улицы. Там будут ремонтировать газопровод.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Два дня, с 25 по 26 мая, из-за реконструкции кабельной сети будет закрыт проезд по Большой Подьяческой улице у пересечения с Садовой улицей. Объехать участок можно будет по Садовой улице, набережной канала Грибоедова, проспекту Римского-Корсакова, Вознесенскому проспекту и Кокушкину переулку.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Василеостровский район

    Из-за ремонта дороги 25 мая ограничат движение по набережной Макарова от Малого проспекта В.О. до Биржевого моста, включая перекрестки, и закроют проезд по набережной в направлении от Малого проспекта В.О. к 1-й и Кадетской линиям В.О. Одновременно будет ограничено движение по Тучкову мосту у набережной Макарова с закрытием проезда по набережной в направлении от Тучкова моста к 1-й и Кадетской линиям В.О.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Выборгский район

    С 8:00 25 мая до 8:00 27 мая из-за ремонта дороги перекроют движение по улице Курчатова от улицы Жака Дюкло до Политехнической улицы. Объезд предусмотрен по Светлановскому и Тихорецкому проспектам, Политехнической улице, площади Мужества, проспекту Тореза, улицам Шателена, Курчатова и Жака Дюкло.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    А из-за ремонта трамвайных путей с 25 мая по 17 июня ограничат движение на перекрестках проспекта Просвещения с улицами Есенина и Руднева. Также до 1 июня будет ограничено движение на перекрестке проспектов Просвещения и Художников.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Калининский район

    Ремонт дорожного покрытия на один день 24 мая ограничит проезд по Свердловской набережной от Пискаревского проспекта до Арсенальной улицы, а с 25 по 26 мая перекроет движение:

    • по Свердловской набережной в направлении от Пискаревского проспекта к Арсенальной улице;
    • на перекрестках Свердловской набережной с улицы Ватутина и Феодосийской улицей.

    Объехать участок можно будет по Пискарёвскому и Среднеохтинскому проспектам, улице Жукова, Кондратьевскому и Полюстровскому проспектам. Напомним, движение на Свердловской набережной ограничивают с 22 мая. Вчера там из-за этого образовалась 4-километровая пробка.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Кировский район

    С 25 по 26 мая для ремонта дороги закроют движение по бульвару Новаторов от Дачного проспекта до улицы Подводника Кузьмина и ограничат — по улице Подводника Кузьмина у пересечения с бульваром Новаторов. Объезд предусмотрен по улице Подводника Кузьмина, Дачному проспекту, проспекту Народного Ополчения и проспекту Ветеранов.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Московский район

    Для ремонта дороги на один день 25 мая перекроют участок Кузнецовской улицы у пересечения с Новоизмайловским проспектом, а также ограничат движение транспорта по Новоизмайловскому проспекту на пересечении с Благодатной, Кузнецовской и Бассейной улицами.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Невский район

    До 1 июня из-за ремонта дорожного покрытия ограничат движение по улице Седова от улицы Крупской до Ивановской улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Приморский район

    С 25 мая по 25 июня в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта на перекрестке Туристской улицы и улицы Оптиков.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Пушкинский район

    В Пушкине до 11 октября из-за работ по реконструкции канализационных сетей ограничат движение по Красносельскому шоссе от Гатчинского шоссе до Баболовского шоссе.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Фрунзенский район

    На один день 25 мая для ремонта дороги закроют движение по улице Олеко Дундича у пересечения с Будапештской улицей. Объехать участок можно будет по Бухарестской улице, проспекту Славы, Белградской улице и улице Фучика.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    С 25 мая по 21 июня для установки временных ограждений ограничат проезд по Балканской площади. А до 7 июня — по улице Олеко Дундича у Балканской площади.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close