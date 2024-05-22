На дорогах Петербурга аномально плотно. Пробками теперь правят центр и набережные

Загруженность дорог в Петербурге к вечеру 22 мая доросла до 7 баллов. Плотные пробки с юго-востока перекочевали к центру города и северу КАД.

По данным «Яндекс.Пробок», 7 баллов для половины шестого часа вечера в среду — нехарактерно плотно для Петербурга. Обычно в это время набирается «шестерка». На этой неделе уже нет транспортного коллапса из-за ремонта на юге КАД, но вздохнуть свободно у водителей все равно не получается.