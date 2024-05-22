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    На дорогах Петербурга аномально плотно. Пробками теперь правят центр и набережные

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    Загруженность дорог в Петербурге к вечеру 22 мая доросла до 7 баллов. Плотные пробки с юго-востока перекочевали к центру города и северу КАД.

    По данным «Яндекс.Пробок», 7 баллов для половины шестого часа вечера в среду — нехарактерно плотно для Петербурга. Обычно в это время набирается «шестерка». На этой неделе уже нет транспортного коллапса из-за ремонта на юге КАД, но вздохнуть свободно у водителей все равно не получается.

    Неожиданно плотное движение наблюдается на Лиговском проспекте. В сторону центра магистраль загружена на 9 баллов вместо пяти. Плотно стоят Пироговская, Арсенальная и Свердловская набережные. Затор длиной 4,2 километра тянется от Финляндского проспекта до Пискаревского проспекта. Напомним, что 22 и 23 мая проезд по Свердловской набережной ограничен из-за ремонта дороги.

    Кольцевая без пробок тоже не осталась, но теперь самая напряженная ситуация на севере города. На внутреннем кольце собрался 14-километровый затор от Горского шоссе до проспекта Энгельса. Вместо получаса там теперь можно застрять на час с лишним.

    Обновление:

    К 18:30 пробки доросли до 8 баллов.

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