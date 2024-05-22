На дорогах Петербурга аномально плотно. Пробками теперь правят центр и набережные

Загруженность дорог в Петербурге к вечеру 22 мая доросла до 7 баллов. Плотные пробки с юго-востока перекочевали к центру города и северу КАД.
По данным «Яндекс.Пробок», 7 баллов для половины шестого часа вечера в среду — нехарактерно плотно для Петербурга. Обычно в это время набирается «шестерка». На этой неделе уже нет транспортного коллапса из-за ремонта на юге КАД, но вздохнуть свободно у водителей все равно не получается.
Неожиданно плотное движение наблюдается на Лиговском проспекте. В сторону центра магистраль загружена на 9 баллов вместо пяти. Плотно стоят Пироговская, Арсенальная и Свердловская набережные. Затор длиной 4,2 километра тянется от Финляндского проспекта до Пискаревского проспекта. Напомним, что 22 и 23 мая проезд по Свердловской набережной ограничен из-за ремонта дороги.
Кольцевая без пробок тоже не осталась, но теперь самая напряженная ситуация на севере города. На внутреннем кольце собрался 14-километровый затор от Горского шоссе до проспекта Энгельса. Вместо получаса там теперь можно застрять на час с лишним.
Обновление:
К 18:30 пробки доросли до 8 баллов.