Для российских IT-компаний введут пониженную ставку налога на прибыль в 5%

В России для IT-компаний введут пониженную ставку налога на прибыль в 5%. Она будет действовать до 2030 года включительно. Об этом 7 июня на пленарном заседании ПМЭФ в Петербурге заявил президент РФ Владимир Путин.



Он напомнил, что согласно нацпроекту «Экономика данных» в течение шести лет не менее 80% организаций в ключевых отраслях должны перейти на отечественное программное обеспечение в производственных и управленческих процессах.

С 2020 года компании, занятые в сфере информационных технологий, платили налог на прибыль по ставке 3%, а с 2022 года ставку обнулили, чтобы поддержать бизнес на фоне санкций. На льготы могли претендовать аккредитованные ИТ-компании с долей профильной выручки минимум 70% от всех доходов.