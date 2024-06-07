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    ПМЭФ 2024

    Для российских IT-компаний введут пониженную ставку налога на прибыль в 5%

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    2 комментария

    В России для IT-компаний введут пониженную ставку налога на прибыль в 5%. Она будет действовать до 2030 года включительно. Об этом 7 июня на пленарном заседании ПМЭФ в Петербурге заявил президент РФ Владимир Путин.

    Он напомнил, что согласно нацпроекту «Экономика данных» в течение шести лет не менее 80% организаций в ключевых отраслях должны перейти на отечественное программное обеспечение в производственных и управленческих процессах.

    С 2020 года компании, занятые в сфере информационных технологий, платили налог на прибыль по ставке 3%, а с 2022 года ставку обнулили, чтобы поддержать бизнес на фоне санкций. На льготы могли претендовать аккредитованные ИТ-компании с долей профильной выручки минимум 70% от всех доходов.

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    Комментарии 2

    Pravda17807 Июн 2024 в 16:57
    Все мозги растеклись по разным странам, а они спохватились!
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