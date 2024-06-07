Что происходит на рынке элитной загородной недвижимости

За последние 15-20 лет рынок элитной загородной недвижимости изменился до неузнаваемости Фото: Villagio Estate Поделиться Поделиться





В последние несколько лет территория вдоль Новорижского шоссе становится новой Рублевкой: поселки премиум-сегмента с водоемами, парками, фонтанами появляются и растут на глазах. Только за апрель и май в престижной локации реализовали более полусотни участков — и это не считая готовых домов. С чем связан такой небывалый спрос, какие суммы клиенты готовы отдавать за побег из города — и что получают взамен?

О ценниках, перспективах и трендах в строительстве загородной элитной недвижимости рассказал коммерческий директор Villagio Estate Алексей Коротких. Выгодно ли инвестировать в участки и готовые коттеджи? Почему «умные дома» больше не в почете? И как переезд за город способен решить демографический кризис? Читайте статью и смотрите видеоинтервью.



Коммерческий директор Villagio Estate Алексей Коротких на ПМЭФ рассказал о перспективах и трендах в строительстве загородной элитной недвижимости Автор: Владислав Шитюк

Спрос на загородную «элитку» рекордный — Алексей, в 2023 году на рынке элитной загородной недвижимости был колоссальный рост потребительского спроса. Какая ситуация в этом году?

— 2024-й год оказался еще лучше: за шесть месяцев мы уже продали столько, сколько за весь прошедший год. Речь о загородном кластере премиум-поселков на Новорижском шоссе: Миллениум парк, Гринфилд, Ренессанс парк, Монтевиль, Мэдисон парк и другие.



Загородные участки и дома пользуются колоссальным спросом, в этом году количество сделок бьет рекорды Фото: Villagio Estate Поделиться Поделиться





— С чем связан такой всплеск интереса?

— Высокая банковская ставка не дает возможности девелоперам начинать масштабные проекты: новые продукты появляются в ограниченном количестве. То, что строили еще при невысокой ставке, почти распродано. А спрос большой: люди стремятся за город, постковидный синдром до сих пор продолжается, все хотят дом на природе. Своя лужайка, велосипед, утром вышел на пробежку, занялся спортом — это очень интересный образ жизни, не как в городе.

После пандемии все больше горожан стремятся переехать в собственный дом на природе Фото: Villagio Estate Поделиться Поделиться





Люди переезжают за город, и это радует. За городом рождается больше детей. Вот живет семья в однокомнатной, в двухкомнатной квартире — это один, два ребенка… А в своем доме можно и пять. Неспроста в Америке в 50-е годы был бэби-бум: все развивали загородные территории. Это способствует демографическому развитию.

— Загородную премиум-недвижимость выбирают не только для жизни, но и для инвестиций?

— Пару лет назад сотка земли стоила 2,5 миллиона рублей, сейчас — 5 миллионов. И это в новых кварталах, которые еще не построены. В готовых проектах, где живут люди и сформирован вторичный рынок, сотка стоила четыре миллиона рублей, сейчас — около семи. Прогресс больше, чем банковский процент. Если покупать землю, строить дом и делать ремонт, то возникает дополнительная маржа: стоимость домов под ключ очень высокая.

Рынок меняется кардинально — Как считаете, клиенты стали более разборчивыми? Что непременно должно быть в поселке: инфраструктура, свой теннисный корт?

— Теннисных кортов итак уже очень много (улыбается). В плане инфраструктуры есть буквально всё. Рестораны, доставка обедов и ужинов, Ozon и Wildberries возят посылки, рядом аутлеты, магазины, спортзалы, велосипедные треки, лыжня зимой. Коммерции строится и открывается столько, что новым игрокам приходится искать место, куда зайти.

— Что насчет транспортной доступности? Загородные поселки строятся активно. А новые дороги и развязки?

— Новая Рига запроектирована с заделом, это одна из самых быстрых и широких магистралей. Ходит общественный транспорт, автобусы — не метро, конечно. Но все в основном передвигаются на автомобилях, у всех есть свой личный транспорт.



Современные загородные поселки полностью обеспечены всей инфраструктурой Фото: Villagio Estate Поделиться Поделиться





— Сильно ли отличается загородная недвижимость в элитном сегменте сегодня и лет 15-20 назад?

— Да, очень сильно. Совершенно иной дизайн, интерьеры, планировочные решения — все идет к большей простоте и легкости.

— «Дворцы» выходят из моды?

— Сейчас очень популярны квадратные дома. Вот строятся два дома: один квадратный, другой — классический, и квадратный продается быстрее, всем они очень нравятся. Но я думаю, это ненадолго. Все-таки классика — она вечная.



Классическая архитектура не выходит из моды Фото: Villagio Estate Поделиться Поделиться





— А как меняется уровень обслуживания и комфорта?

— Мы сейчас разрабатываем мобильное приложение, с помощью которого можно будет управлять сервисами, начиная от пропусков на территорию и заканчивая заказами услуг, связанных с домом. То есть уходим в IT-интеграцию. Еще лет десять назад нечто подобное было сложно представить.

— «Умный дом», но в масштабах поселка?

— Можно сказать и так. Кстати, система «умный дом» оказалась на практике не такой уж и удобной, многие клиенты просят возможность ее отключить. Кому-то не нравится, что его бесконечно слушает Алиса. Или заедают шторы и кондиционер не включается, потому что интонация голоса не та с утра.

Дом vs квартира — Вечный спор: дом или квартира. Что бы предпочли лично Вы?

— Конечно, квартира в центре нужна, в первую очередь, ради культурной жизни: театры, кино, выставки, музеи. При этом загородный дом обязателен: это совсем другая экология, чистый воздух, просторы. У меня друзья бегут марафон, и когда тренируются в городе, всегда отмечают, что тяжело дышать. А за городом бежать хорошо, совсем другая история.

С точки зрения бизнеса и квартира — ликвид, и загородный дом — ликвид. Я 20 лет занимаюсь загородной недвижимостью и вижу: вложенные деньги сохраняются и приумножаются.



Загородные дома если не заменяют полностью квартиру в центре мегаполиса, то становятся обязательным дополнением Фото: Villagio Estate Поделиться Поделиться





— Что растет в цене быстрее, квартира или загородный дом?

— Быстрее — положить доллары под проценты (смеется). Могу сказать, что хороший дом с участком на 20−30 соток сейчас стоит около 500−600 миллионов рублей. Причем покупатель не будет капризничать и выбирать: с таким чеком недвижимость продается очень быстро.

— А сколько стоят самые дорогие дома?

— От полутора миллиардов рублей. Не хочется никого сейчас расстраивать, но ценник начинается от 15 миллионов долларов — и может быть еще гораздо выше.



Земля — ограниченный ресурс, и спрос на загородную недвижимость премиум-сегмента будет только расти Фото: Villagio Estate Поделиться Поделиться





— Земля — ограниченный ресурс. Как будет развиваться сегмент элитной недвижимости в дальнейшем?

— Будем уходить за «бетонку». Пока еще основной спрос все-таки внутри кольца, но ценник растет, и покупатели начинают смотреть уже 40-й километр, 50-й. Со временем спрос выплеснется дальше — мы двигаемся от Москвы. Кстати, экология там еще лучше, чем на тридцатом километре. И тихо-тихо, ощущение необыкновенное после города. Поэтому действительно тренд идет в область — начиная от тридцатого и до сотого километра. Думаю, это будет следующая история.

ООО "Вилладжио Риэлти", www.villagio.ru

