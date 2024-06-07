Путин: Россия не будет «со всеми воевать»

Россия не будет «со всеми воевать». Об этом заявил 7 июня президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства сказал это, отвечая на вопрос, как России следует вести переговоры со странами Запада в ситуации, когда партнеры нарушают ранее достигнутые договоренности. Путин уточнил, что нужно добиваться таких условий, которые соответствовали бы интересам РФ и были бы «максимально надежными».

«Как говорил Иосиф Виссарионович, других писателей у меня нет. Он говорил это в отношении писателей СССР в свое время, когда Берия пришел на них настучать в очередной раз <...>. Ну вот такие партнеры, что с ними теперь сделать. Со всеми воевать что ли?» — сказал Путин.