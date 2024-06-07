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    ПМЭФ 2024

    Путин: Россия не будет «со всеми воевать»

    1797
    8 комментариев

    Россия не будет «со всеми воевать». Об этом заявил 7 июня президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Глава государства сказал это, отвечая на вопрос, как России следует вести переговоры со странами Запада в ситуации, когда партнеры нарушают ранее достигнутые договоренности. Путин уточнил, что нужно добиваться таких условий, которые соответствовали бы интересам РФ и были бы «максимально надежными».

    «Как говорил Иосиф Виссарионович, других писателей у меня нет. Он говорил это в отношении писателей СССР в свое время, когда Берия пришел на них настучать в очередной раз <...>. Ну вот такие партнеры, что с ними теперь сделать. Со всеми воевать что ли?» — сказал Путин.

    Напомним, ранее на том же пленарном заседании ПМЭФ Путин заявил, что приватизация 1990-х в России была ошибочна с точки зрения экономики, но сам процесс не носил криминального характера.

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    Комментарии 8

    Борис Самохвалов07 Июн 2024 в 19:04
    Ну, значит точно будем...
    +5−0
    Dmitry Antonov07 Июн 2024 в 18:56
    Ну, программа почти выполнена. Пенсионеров и пр. обнадёжил, подтвердил правильность курса и своих решений, посетовал на 90-е годы, пожаловался на поведение партнёров, пригрозил кому надо. Всё, можно заканчивать.
    +7−0
    Зоркий Сокол07 Июн 2024 в 18:48
    Дмитрий Алкогольевич в корне не согласен с такой мягкотелой постановкой вопроса.
    +6−0
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