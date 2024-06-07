Как фанера над Парижем? Вратарю Сафонову ограничили выезд из РФ из-за долга по алиментам в 60 млн рублей

Вратарю российской сборной по футболу Матвею Сафонову запрещено покидать Россию из-за задолженности по алиментам на сумму 60 миллионов рублей. Об этом 7 июня пишет РИА Новости со ссылкой на источник.



«В отношении Сафонова введена мера ограничения в виде запрета на выезд из России в связи с долгом по алиментам в размере 60 миллионов рублей», — уточнил собеседник агентства.

Как пишет Baza, Сафонов в мае подал заявление на бывшую жену в полицию из-за того, что в 2021 году, когда они с Анастасией были в браке, она якобы украла с его карты 800 тысяч рублей. Близкие девушки думают, что вратарь будто бы сделал это, «чтобы не платить алименты», а деньги он якобы сам перевёл ей на ремонт квартиры, пишет канал.