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    Как фанера над Парижем? Вратарю Сафонову ограничили выезд из РФ из-за долга по алиментам в 60 млн рублей

    1935
    7 комментариев

    Вратарю российской сборной по футболу Матвею Сафонову запрещено покидать Россию из-за задолженности по алиментам на сумму 60 миллионов рублей. Об этом 7 июня пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

    «В отношении Сафонова введена мера ограничения в виде запрета на выезд из России в связи с долгом по алиментам в размере 60 миллионов рублей», — уточнил собеседник агентства.

    Как пишет Baza, Сафонов в мае подал заявление на бывшую жену в полицию из-за того, что в 2021 году, когда они с Анастасией были в браке, она якобы украла с его карты 800 тысяч рублей. Близкие девушки думают, что вратарь будто бы сделал это, «чтобы не платить алименты», а деньги он якобы сам перевёл ей на ремонт квартиры, пишет канал.

    Сейчас Сафонов в Минске, где сборная России 7 июня сыграет со сборной Белоруссии.

    Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что «ПСЖ» вскоре завершит трансфер игрока «Краснодара» Сафонова. По его словам, вратарь уже прошел медицинское обследование в Париже.

    Сафонов дебютировал за основную команду «Краснодара» в августе 2017 года. Его контракт с клубом действует до 31 января 2029 года. На его счету 13 матчей за сборную России.

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    Комментарии 7

    28030352907 Июн 2024 в 19:35
    Если упустит контракт, то будет весьма наглядная демонстрация цены глупости.
    +0−0
    Эд Хэммет07 Июн 2024 в 19:21
    Беги, Матвей, беги!
    +0−0
    27564035607 Июн 2024 в 19:14
    Жадность хуже, чем холера,
    Жадность губит флибустьера,
    Повторяйте с нами, сэры,
    Этой песенки припев.
    +0−0
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