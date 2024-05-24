«Уже устал круассаны есть». Вратарь «Краснодара» Сафонов прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ

Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов и его девушка Марина Кондратюк пошутили о возможном переходе футболиста во французский «Пари Сен-Жермен».



В комментариях в телеграм-канале Кондратюк один из подписчиков написал: «В СМИ уже пишут, что вы едете в Париж». В ответ Марина записала видео, где сказала: «Мы уже в Париже, ребята, чего уж там. СМИ написали всю правду».

Затем она обратилась к Сафонову с вопросом: «Ты в Париже?» На что голкипер ответил: «Да. Устал уже круассаны есть».