«Уже устал круассаны есть». Вратарь «Краснодара» Сафонов прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ

Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов и его девушка Марина Кондратюк пошутили о возможном переходе футболиста во французский «Пари Сен-Жермен».
В комментариях в телеграм-канале Кондратюк один из подписчиков написал: «В СМИ уже пишут, что вы едете в Париж». В ответ Марина записала видео, где сказала: «Мы уже в Париже, ребята, чего уж там. СМИ написали всю правду».
Затем она обратилась к Сафонову с вопросом: «Ты в Париже?» На что голкипер ответил: «Да. Устал уже круассаны есть».
Информацию о готовящемся трансфере Сафонова в ПСЖ опубликовал накануне «РБК Спорт». Издание утверждало, что парижский клуб уже достиг договоренности о приобретении Сафонова у «Краснодара». Ожидается, что сделка будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая — начале июня. Предполагаемая сумма трансфера составляет €20 млн.
Матвею Сафонову 25 лет. Всю свою карьеру он выступал за «Краснодар». С 2017 года он провел в составе южной команды 143 матч в чемпионатах России, в которых пропустил 160 голов. В составе «Краснодара» Сафонов дважды становился бронзовым призёром чемпионата России в сезонах 2018/19 и 2019/20. Также на его счету 12 матчей за сборную России, в которых он пропустил 8 мячей.