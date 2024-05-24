    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, южн

    772мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.25eur97.88

    «Уже устал круассаны есть». Вратарь «Краснодара» Сафонов прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ

    560
    обсудить

    Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов и его девушка Марина Кондратюк пошутили о возможном переходе футболиста во французский «Пари Сен-Жермен».

    В комментариях в телеграм-канале Кондратюк один из подписчиков написал: «В СМИ уже пишут, что вы едете в Париж». В ответ Марина записала видео, где сказала: «Мы уже в Париже, ребята, чего уж там. СМИ написали всю правду».

    Затем она обратилась к Сафонову с вопросом: «Ты в Париже?» На что голкипер ответил: «Да. Устал уже круассаны есть».

    Информацию о готовящемся трансфере Сафонова в ПСЖ опубликовал накануне «РБК Спорт». Издание утверждало, что парижский клуб уже достиг договоренности о приобретении Сафонова у «Краснодара». Ожидается, что сделка будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая — начале июня. Предполагаемая сумма трансфера составляет €20 млн.

    Матвею Сафонову 25 лет. Всю свою карьеру он выступал за «Краснодар». С 2017 года он провел в составе южной команды 143 матч в чемпионатах России, в которых пропустил 160 голов. В составе «Краснодара» Сафонов дважды становился бронзовым призёром чемпионата России в сезонах 2018/19 и 2019/20. Также на его счету 12 матчей за сборную России, в которых он пропустил 8 мячей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close