Реклама

    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    4 м/с, зап

    760мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd88.76eur96.57
    Реклама

    В Ростовской области игры с зажигалкой закончились для первоклассника смертью брата

    2186
    2 комментария

    Один ребенок погиб, двое его братьев и родители пострадали при пожаре в частном доме в Ростовской области. К трагедии привели игры одного из детей с зажигалкой. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС РФ в пятницу, 7 июня.


    Роковое возгорание случилось в ростовском хуторе Луганский. К пожару привели игры семилетнего ребенка с зажигалкой, мальчик находился в комнате без присмотра. О задымлении взрослых оповестил пожарный извещатель.

    МЧС России

    Увидевшие огонь соседи вызвали спасателей и вывели из огня мужчину с одним ребенком. Мать и другого сына спасли из полыхающего жилья прибывшие огнеборцы. Девятилетнего ребенка спасти не удалось.

    ПоделитьсяПоделиться

    Пожар на 10 «квадратах» потушили 13 специалистов и шесть единиц спецтехники.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарДетиРостовская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ9

    Комментарии 2

    11111111111111807 Июн 2024 в 18:03
    Спички детям не помеха!
    +0−0
    VKuser17419822107 Июн 2024 в 17:30
    Природа произвела естественный отбор!
    +1−3
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close