В Ростовской области игры с зажигалкой закончились для первоклассника смертью брата

Один ребенок погиб, двое его братьев и родители пострадали при пожаре в частном доме в Ростовской области. К трагедии привели игры одного из детей с зажигалкой. Подробности сообщили в пресс-службе
Роковое возгорание случилось в ростовском хуторе Луганский. К пожару привели игры семилетнего ребенка с зажигалкой, мальчик находился в комнате без присмотра. О задымлении взрослых оповестил пожарный извещатель.
МЧС России
Увидевшие огонь соседи вызвали спасателей и вывели из огня мужчину с одним ребенком. Мать и другого сына спасли из полыхающего жилья прибывшие огнеборцы. Девятилетнего ребенка спасти не удалось.
Пожар на 10 «квадратах» потушили 13 специалистов и шесть единиц спецтехники.