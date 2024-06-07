В Ростовской области игры с зажигалкой закончились для первоклассника смертью брата

Один ребенок погиб, двое его братьев и родители пострадали при пожаре в частном доме в Ростовской области. К трагедии привели игры одного из детей с зажигалкой. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС РФ в пятницу, 7 июня.



Роковое возгорание случилось в ростовском хуторе Луганский. К пожару привели игры семилетнего ребенка с зажигалкой, мальчик находился в комнате без присмотра. О задымлении взрослых оповестил пожарный извещатель.

