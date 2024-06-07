В Петербурге любителей уличного хайпа отправляют служить Родине

В Петербурге любители уличного незаконного хайпа могут отправиться на прохождение службы. О нескольких таких случаях 7 июня сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



23-летний Виктор в начале мая станцевал посреди проезжей части Невского проспекта. В отношении него за мелкое хулиганство было возбуждено административное дело. Если суд поддержит позицию полиции, то танцору придется отбыть административный арест. Воинский долг молодой человек уже исполнил ранее.

Трое парней, которые слишком долго препирались с сотрудниками ДПС, могут отравиться служить Родине. Встреча с правоохранителями произошла у них 15 мая на Крестовском острове. Один из них — 21-летний студент Рашид — сегодня встретил свой день рождения в камере. Военкомат также планирует напомнить ему о необходимости прохождения службы после завершения учебы. Друг Рашида — 23-летний Магомед — после препирательств еще и станцевал у станции метро «Невский проспект». Полиция отправила его в военкомат, а оттуда он сразу попал в воинскую часть Ленобласти. Теперь проходит там срочную службу. Еще один участник, который привлечен за мелкое хулиганство, 24-летний Григорий. Он не подлежит призыву из-за непогашенной судимости за грабеж. Однако, поговорив с правоохранителями, рассматривает вариант службы по контракту.