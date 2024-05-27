ВТБ планирует построить в Петербурге концертный зал, сравнимый с «Зарядьем»

На Петербургском международном экономическом форуме банк ВТБ собирается объявить о реализации крупного проекта в Петербурге. В интервью «Фонтанке» президент банка Андрей Костин не раскрыл места стройки, но рассказал, что речь о концертном зале, сравнимом с московским «Зарядьем».

По словам Костина, месторасположение и транспортная доступность объекта сейчас прорабатываются с губернатором Александром Бегловым. Банк выступит инвестором. «Это должен быть проект в современном архитектурном исполнении, и он должен правильно вписаться в общую концепцию города», — сообщил Костин.