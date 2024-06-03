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    На перекрёстке Васильевского острова не первый час бурлит после прорыва

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    Перекрёсток на Васильевском острове в Петербурге ушёл под воду вечером 3 июня. Через четыре часа, судя по наблюдениям читателей, не намочив ноги, дорогу по-прежнему не перейти.

    О подтоплении на пересечении Большого проспекта В. О. и 14–15-й линии читатель «Фонтанки» сообщил немногим позже половины шестого часа вечера. Грязевой поток выбивался из-под земли у пешеходного перехода, часть дороги и тротуара уже огородили лентами.

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    В Водоканале уточнили, что произошло вытекание на магистрали диаметром 150 миллиметров. Бригада занималась его локализацией.

    «Вся вода уходит в канализацию», — добавили в пресс-службе.

    читатель «Фонтанки»

    В десять часов вечера перекрёсток продолжали сушить. На кадрах, которые прислал другой читатель, видно, что ограждения не сняты, автомобили проезжают через лужу, а дорожный знак рискует упасть в воду.

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