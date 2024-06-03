На перекрёстке Васильевского острова не первый час бурлит после прорыва

Перекрёсток на Васильевском острове в Петербурге ушёл под воду вечером 3 июня. Через четыре часа, судя по наблюдениям читателей, не намочив ноги, дорогу по-прежнему не перейти.
О подтоплении на пересечении Большого проспекта
В Водоканале уточнили, что произошло вытекание на магистрали диаметром 150 миллиметров. Бригада занималась его локализацией.
«Вся вода уходит в канализацию», — добавили в пресс-службе.
читатель «Фонтанки»
В десять часов вечера перекрёсток продолжали сушить. На кадрах, которые прислал другой читатель, видно, что ограждения не сняты, автомобили проезжают через лужу, а дорожный знак рискует упасть в воду.