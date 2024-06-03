На перекрёстке Васильевского острова не первый час бурлит после прорыва

Перекрёсток на Васильевском острове в Петербурге ушёл под воду вечером 3 июня. Через четыре часа, судя по наблюдениям читателей, не намочив ноги, дорогу по-прежнему не перейти.



О подтоплении на пересечении Большого проспекта В. О. и 14–15-й линии читатель «Фонтанки» сообщил немногим позже половины шестого часа вечера. Грязевой поток выбивался из-под земли у пешеходного перехода, часть дороги и тротуара уже огородили лентами.