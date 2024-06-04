Можно и по-взрослому. Соцсеть X официально разрешила публиковать секс-контент

Соцсеть X (в прошлом Twitter) официально разрешила публиковать «взрослый» контент. Об этом 3 июня сообщает «Коммерсантъ». Впрочем, есть ряд нюансов — такие публикации нужно особым образом маркировать, нельзя размещать в фото профиля и других «заметных местах».
«Пользователи должны иметь возможность создавать, распространять и потреблять материалы, связанные с сексуальными темами <...> по взаимному согласию»,— цитирует «Ъ» новые правила.
Издание отмечает, что контент для взрослых и раньше присутствовал в X, но его распространение правилами не регламентировалось.
Напомним, миллиардер Илон Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года. Вскоре он объявил о переименовании соцсети — теперь она Х. На территории России заблокировали Twitter в марте 2022 года.
2 мая российский консервативный философ Александр Дугин призвал разблокировать Х.com. Такое предложение он высказал после своего интервью журналисту Такеру Карлсону — оно было выложено как раз в этой соцсети.
«Мы запретили его, когда им владели и правили оголтелые либеральные неонацисты. Сегодня он в руках либертарианца Илона Маска. Разница огромная», — написал Дугин после интервью.
Ранее, в апреле, депутат и замглавы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин тоже заявил, что с соцсети Х можно снять блокировку, потому что после смены собственника она стала «взвешенной».