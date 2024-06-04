Можно и по-взрослому. Соцсеть X официально разрешила публиковать секс-контент

Соцсеть X (в прошлом Twitter) официально разрешила публиковать «взрослый» контент. Об этом 3 июня сообщает «Коммерсантъ». Впрочем, есть ряд нюансов — такие публикации нужно особым образом маркировать, нельзя размещать в фото профиля и других «заметных местах».



«Пользователи должны иметь возможность создавать, распространять и потреблять материалы, связанные с сексуальными темами <...> по взаимному согласию»,— цитирует «Ъ» новые правила.



Издание отмечает, что контент для взрослых и раньше присутствовал в X, но его распространение правилами не регламентировалось.

