Дугин призвал вернуть россиянам Twitter

Российский консервативный философ Александр Дугин призвал разблокировать социальную сеть Х.com (бывший Twitter). Такое предложение он высказал в четверг, 2 мая, в своем телеграм-канале после своего интервью журналисту Такеру Карлсону — оно ранее появилось в Х.com.
«Мы запретили его, когда им владели и правили оголтелые либеральные неонацисты. Сегодня он в руках либертарианца Илона Маска. Разница огромная», — написал Дугин и отметил, что за два дня его интервью набрало в бывшем Twitter уже шесть миллионов просмотров.
По его мнению, при прошлых владельцах соцсети интервью набрало бы «от силы 600, может быть, 1 000 просмотров». «Либертарианцы пустят все как есть. Либералы отформатируют все по-либеральному», — написал философ.
Интервью Дугина Такеру Карлсону вышло ночью 30 апреля. Представляя собеседника, журналист говорит, что в англоязычной прессе его окрестили «мозгом Путина». Разбор разговора консервативного философа — в материале «Фонтанки».
Бизнесмен Илон Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года. Вскоре он объявил о переименовании соцсети — теперь она Х. На территории России заблокировали Twitter в марте 2022 года.