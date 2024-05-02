Дугин призвал вернуть россиянам Twitter

Российский консервативный философ Александр Дугин призвал разблокировать социальную сеть Х.com (бывший Twitter). Такое предложение он высказал в четверг, 2 мая, в своем телеграм-канале после своего интервью журналисту Такеру Карлсону — оно ранее появилось в Х.com.

«Мы запретили его, когда им владели и правили оголтелые либеральные неонацисты. Сегодня он в руках либертарианца Илона Маска. Разница огромная», — написал Дугин и отметил, что за два дня его интервью набрало в бывшем Twitter уже шесть миллионов просмотров.



По его мнению, при прошлых владельцах соцсети интервью набрало бы «от силы 600, может быть, 1 000 просмотров». «Либертарианцы пустят все как есть. Либералы отформатируют все по-либеральному», — написал философ.

