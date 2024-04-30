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    Урок номер два. Такер Карлсон после Путина поговорил о судьбах мира с философом Дугиным

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    Фото: скриншот с сайта tuckercarlson.com
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    Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным. Он выложил его на своем сайте ночью 30 апреля по московскому времени (вечером 29 апреля для США). Представляя собеседника, журналист говорит, что в англоязычной прессе того окрестили «мозгом Путина».

    Это уже третье за последнее время интервью Такера Карлсона с известными россиянами. Главным стал разговор с Владимиром Путиным, который запомнился в том числе пространной исторической справкой, которую журналисту дал президент России. Позже Карлсон также опубликовал интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым.

    Диалог с Дугиным — это беседа о «саморазрушении» англосаксонских стран и их противостоянии с Владимиром Путиным на 20 минут. Он был записан в Москве; когда именно — не уточняется, но можно предположить, что примерно в то же время, что и интервью с российским президентом.

    Такер Карлсон представляет Дугина как российского философа, в прошлом противника советской власти, известного в англоязычной среде как крайне правый мыслитель и «мозг Путина». Он отмечает, что его идеи настолько задевают людей, что его книги запрещены в США, а его дочь Дарья Дугина убита в результате взрыва бомбы в автомобиле.

    Карлсон предложил Дугину рассказать, почему, по его мнению, действия англоязычных стран направлены зачастую на саморазрушение. Философ начинает с того, что главная проблема кроется в индивидуализме этих стран, который уходит корнями в протестантизм. Именно на индивидуализме базируется либерализм, который в свою очередь приводит к самым разрушающим, по мнению Дугина, последствиям. Он определяет либерализм как освобождение от любой коллективной идентичности, в том числе от национальной.

    «В 20 веке было большое противостояние между либерализмом, коммунизмом и фашизмом. И либерализм выиграл. После падения Советского Союза остался только он. Фрэнсис Фукуяма правильно указал, что идеологий больше нет — кроме либерализма», — говорит Дугин.

    Англосаксонское общество как бы село в поезд либерализма и сейчас находится на станции «освобождение от гендера». По убеждению Дугина, это неотъемлемая часть индивидуализма, и именно этот этап привел к появлению трансгендерных персон, геев, лесбиянок и других форм идентичности и сексуального поведения.

    «Пол — это нечто опциональное, необязательное. Следующий этап, последняя остановка этого поезда — опциональность человечности. Будь свободен от того, чтобы быть человеком, имей возможность выбрать: быть или не быть человеком», — описывает Дугин концепцию современного либерализма.

    Каждый такой этап принуждает людей переосмыслять свою прежнюю идентичность, считает он. Поэтому больше нет места ни протестантизму, ни национальному государству, хотя они как раз вели к развитию либерализма — сейчас они мешают ему.

    Такер Карлсон в целом соглашается с Дугиным и отмечает, что это «выглядит ужасающе». Однако говорит, что для многих американцев либерализм — это нечто противоположное рабству, это право на личную свободу и защиту от государства. Дугин подчеркивает, что современный неолиберализм сильно отличается от классического.

    «Классический либерализм был в пользу демократии, и демократия понималась как сила большинства, личной свободы. Это необходимо было сочетать со свободой других. Сейчас мы на станции «неолиберализм». Это не про власть большинства, а про власть меньшинств. Вы свободны быть только левым либералом, недостаточно быть правым либералом. Вы можете сказать: «Я хотел бы следовать старому либерализму». Вам ответят: «Это не про старый либерализм, а про фашизм»», — заявляет Дугин.

    Он называет современный либерализм тоталитарным и предписывающим, не оставляющим вариантов.

    Будущее англосаксонских стран и всего мира, следующего в том же направлении, можно понять по американскому кинематографу. «Будущее показано в американских фильмах. Я думаю, это не просто фантазия, а своего рода политический проект», — говорит Дугин.

    Ни один из футуристических фильмов в США не содержит, по его мнению, светлого будущего, где было бы место традиционной семье и человеческим ценностям.

    В завершение Такер Карлсон спрашивает Дугина: как объяснить, что западные либералы сначала якобы прямо и косвенно поддерживали Сталина, а потом Ельцина, но вступили в открытую вражду с Путиным? По мнению Дугина, ответ прост: Путин борется за традиционные ценности, а англосаксонские государства хотели бы их уничтожить.

    «Они сразу узнали в нем того, кем он является на самом деле, — политического лидера, защищающего традиционные ценности. Их противостояние не случайно, это очень серьезно, это метафизично. Особенно если ваша цель состоит в том, чтобы уничтожить традиционные ценности, традиционную семью, традиционное государство, традиционные отношения, традиционные убеждения. А у кого-то есть ядерное оружие как аргумент. Есть тот, кто имеет ядерное оружие, чтобы защищать традиционные ценности, которые вы собираетесь отменить. Я думаю, у них есть все основания для русофобии и ненависти к Путину», — заявил Дугин.

    Такер Карлсон отметил, что распространять разные идеи, в том числе такие — и есть настоящий либерализм, чем он вместе с командой и занимается. А запрещать книги — нелиберально.

    Напомним: ранее Александр Дугин возглавил Учебно-научный центр «Высшая политическая школа имени Ивана Ильина» при РГГУ. После этого на сайте change.org появилась петиция против этого, авторами называли студентов университета. Сам Дугин назвал это «операцией западных спецслужб».

    Фото: скриншот с сайта tuckercarlson.com

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