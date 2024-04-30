Урок номер два. Такер Карлсон после Путина поговорил о судьбах мира с философом Дугиным

Фото: скриншот с сайта tuckercarlson.com Поделиться Поделиться





Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным. Он выложил его на своем сайте ночью 30 апреля по московскому времени (вечером 29 апреля для США). Представляя собеседника, журналист говорит, что в англоязычной прессе того окрестили «мозгом Путина».



Это уже третье за последнее время интервью Такера Карлсона с известными россиянами. Главным стал разговор с Владимиром Путиным, который запомнился в том числе пространной исторической справкой, которую журналисту дал президент России. Позже Карлсон также опубликовал интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым.



Диалог с Дугиным — это беседа о «саморазрушении» англосаксонских стран и их противостоянии с Владимиром Путиным на 20 минут. Он был записан в Москве; когда именно — не уточняется, но можно предположить, что примерно в то же время, что и интервью с российским президентом.



Такер Карлсон представляет Дугина как российского философа, в прошлом противника советской власти, известного в англоязычной среде как крайне правый мыслитель и «мозг Путина». Он отмечает, что его идеи настолько задевают людей, что его книги запрещены в США, а его дочь Дарья Дугина убита в результате взрыва бомбы в автомобиле.

Карлсон предложил Дугину рассказать, почему, по его мнению, действия англоязычных стран направлены зачастую на саморазрушение. Философ начинает с того, что главная проблема кроется в индивидуализме этих стран, который уходит корнями в протестантизм. Именно на индивидуализме базируется либерализм, который в свою очередь приводит к самым разрушающим, по мнению Дугина, последствиям. Он определяет либерализм как освобождение от любой коллективной идентичности, в том числе от национальной.



«В 20 веке было большое противостояние между либерализмом, коммунизмом и фашизмом. И либерализм выиграл. После падения Советского Союза остался только он. Фрэнсис Фукуяма правильно указал, что идеологий больше нет — кроме либерализма», — говорит Дугин.

Англосаксонское общество как бы село в поезд либерализма и сейчас находится на станции «освобождение от гендера». По убеждению Дугина, это неотъемлемая часть индивидуализма, и именно этот этап привел к появлению трансгендерных персон, геев, лесбиянок и других форм идентичности и сексуального поведения.



«Пол — это нечто опциональное, необязательное. Следующий этап, последняя остановка этого поезда — опциональность человечности. Будь свободен от того, чтобы быть человеком, имей возможность выбрать: быть или не быть человеком», — описывает Дугин концепцию современного либерализма.

Каждый такой этап принуждает людей переосмыслять свою прежнюю идентичность, считает он. Поэтому больше нет места ни протестантизму, ни национальному государству, хотя они как раз вели к развитию либерализма — сейчас они мешают ему.



Такер Карлсон в целом соглашается с Дугиным и отмечает, что это «выглядит ужасающе». Однако говорит, что для многих американцев либерализм — это нечто противоположное рабству, это право на личную свободу и защиту от государства. Дугин подчеркивает, что современный неолиберализм сильно отличается от классического.

«Классический либерализм был в пользу демократии, и демократия понималась как сила большинства, личной свободы. Это необходимо было сочетать со свободой других. Сейчас мы на станции «неолиберализм». Это не про власть большинства, а про власть меньшинств. Вы свободны быть только левым либералом, недостаточно быть правым либералом. Вы можете сказать: «Я хотел бы следовать старому либерализму». Вам ответят: «Это не про старый либерализм, а про фашизм»», — заявляет Дугин.



Он называет современный либерализм тоталитарным и предписывающим, не оставляющим вариантов.

Будущее англосаксонских стран и всего мира, следующего в том же направлении, можно понять по американскому кинематографу. «Будущее показано в американских фильмах. Я думаю, это не просто фантазия, а своего рода политический проект», — говорит Дугин.

Ни один из футуристических фильмов в США не содержит, по его мнению, светлого будущего, где было бы место традиционной семье и человеческим ценностям.

В завершение Такер Карлсон спрашивает Дугина: как объяснить, что западные либералы сначала якобы прямо и косвенно поддерживали Сталина, а потом Ельцина, но вступили в открытую вражду с Путиным? По мнению Дугина, ответ прост: Путин борется за традиционные ценности, а англосаксонские государства хотели бы их уничтожить.



«Они сразу узнали в нем того, кем он является на самом деле, — политического лидера, защищающего традиционные ценности. Их противостояние не случайно, это очень серьезно, это метафизично. Особенно если ваша цель состоит в том, чтобы уничтожить традиционные ценности, традиционную семью, традиционное государство, традиционные отношения, традиционные убеждения. А у кого-то есть ядерное оружие как аргумент. Есть тот, кто имеет ядерное оружие, чтобы защищать традиционные ценности, которые вы собираетесь отменить. Я думаю, у них есть все основания для русофобии и ненависти к Путину», — заявил Дугин.

Такер Карлсон отметил, что распространять разные идеи, в том числе такие — и есть настоящий либерализм, чем он вместе с командой и занимается. А запрещать книги — нелиберально.



Напомним: ранее Александр Дугин возглавил Учебно-научный центр «Высшая политическая школа имени Ивана Ильина» при РГГУ. После этого на сайте change.org появилась петиция против этого, авторами называли студентов университета. Сам Дугин назвал это «операцией западных спецслужб».

