И никакого отдыха. Маск продолжает «закручивать гайки» в Twitter

Помимо сокращения штата почти на 50%, Илон Маск принес и другие неприятные новости для сотрудников Twitter. Так, предприниматель убрал из календарей «дни отдыха». Об этом 3 ноября сообщает Bloomberg.



Дополнительный выходной был введен для работников социальной сети в период пандемии. Устраивали его один раз в месяц.

Агентство также сообщает, что Маск собирается отменить политику удаленной работы в компании. Те, кто избежит сокращения, должны будут вернуться в офис.