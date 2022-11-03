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    И никакого отдыха. Маск продолжает «закручивать гайки» в Twitter

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    Помимо сокращения штата почти на 50%, Илон Маск принес и другие неприятные новости для сотрудников Twitter. Так, предприниматель убрал из календарей «дни отдыха». Об этом 3 ноября сообщает Bloomberg.

    Дополнительный выходной был введен для работников социальной сети в период пандемии. Устраивали его один раз в месяц.

    Агентство также сообщает, что Маск собирается отменить политику удаленной работы в компании. Те, кто избежит сокращения, должны будут вернуться в офис.

    Twitter Маск официально приобрел 28 октября. Сумму сделки оценивают в 44 миллиарда долларов. Сокращения сотрудников социальной сети начали два дня спустя – 30 числа. Предположительно, они могут коснуться половины из более, чем 7 тысяч нынешних работников компании.

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