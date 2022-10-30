NYT: Маск распорядился начать увольнения сотрудников Twitter

Американский миллиардер Илон Маск распорядился начать увольнения сотрудников Twitter, владельцем которой он стал. Об этом 30 октября сообщает New York Times со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, увольнения планировали начать уже в субботу и завершить до 1 ноября — даты, когда сотрудники должны были получить гранты в виде акций в качестве части их компенсаций. Это позволит бизнесмену избежать дополнительных расходов.
Пока неизвестно, скольких из 7500 сотрудников ожидает увольнение. Однако гендиректор компании Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management Росс Гербер со ссылкой на главу семейного офиса Маска сообщил газете, что стоит ожидать увольнения порядка 50 процентов сотрудников.
О том, что Илон Маск стал владельцем Twitter, стало известно 28 октября. Сумма сделки по приобретению соцсети оценивается в 44 млрд долларов. СМИ писали, что предприниматель намерен сократить число сотрудников компании с нынешних 7,5 тысячи до чуть более 2 тысяч. Позже он сам заявил, что этого не произойдёт.