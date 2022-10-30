NYT: Маск распорядился начать увольнения сотрудников Twitter

Американский миллиардер Илон Маск распорядился начать увольнения сотрудников Twitter, владельцем которой он стал. Об этом 30 октября сообщает New York Times со ссылкой на источники.



По данным собеседников издания, увольнения планировали начать уже в субботу и завершить до 1 ноября — даты, когда сотрудники должны были получить гранты в виде акций в качестве части их компенсаций. Это позволит бизнесмену избежать дополнительных расходов.

