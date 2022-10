Маск возглавил Twitter. Трамп ждёт возвращения своего аккаунта

Бывший президент США Дональд Трамп, по данным СМИ, поздравил Маска с приобретением и заявил, что его аккаунт будет восстановлен 31 октября.



«Мне сообщили, что мой аккаунт будет восстановлен и начнет действовать в понедельник. Посмотрим», — цитируют СМИ (например, РИА Новости) слова Трампа.



26 октября он поделился видеороликом, на котором входит в офис в Калифорнии с раковиной в руках. «Entering Twitter HQ — let that sink in!» — прокомментировал он. Идиому Let that sink in (дословно «пустите эту раковину внутрь») можно перевести как «допустить какую-то мысль» или «позволить осознать это».