Маск возглавил Twitter. Трамп ждёт возвращения своего аккаунта

Американский предприниматель — миллиардер Илон Маск — возглавил Twitter. Как сообщает CNBC, прежнее руководство уже покинуло штаб-квартиру компании.
Маск успел прокомментировать новость. «Птичка освободилась», — написал он в соцсети.
Перед завершением сделки бизнесмен объяснил её значение.
«Я приобрел Twitter не чтобы заработать денег, я сделал это в попытке помочь человечеству, которое я люблю», — написал Маск в обращении рекламодателям, которое опубликовал в своем аккаунте.
Он подчеркнул: «Для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости».
Бывший президент США Дональд Трамп, по данным СМИ, поздравил Маска с приобретением и заявил, что его аккаунт будет восстановлен 31 октября.
«Мне сообщили, что мой аккаунт будет восстановлен и начнет действовать в понедельник. Посмотрим», — цитируют СМИ (например, РИА Новости) слова Трампа.
26 октября он поделился видеороликом, на котором входит в офис в Калифорнии с раковиной в руках. «Entering Twitter HQ — let that sink in!» — прокомментировал он. Идиому Let that sink in (дословно «пустите эту раковину внутрь») можно перевести как «допустить какую-то мысль» или «позволить осознать это».
Также Маск рассказал, что встретился в «Твиттере» со множеством «классных людей». А до этого он поменял статус на своей странице, назвав себя Chief Twit — «глава "Твиттера"» или дословно — «главный обалдуй».
Неделю назад газета The Washington Post написала, что Маск собирается сократить число сотрудников компании с нынешних 7,5 тысячи до чуть более 2 тысяч. Позже он сам заявил, что этого не произойдёт.