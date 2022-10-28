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    Маск возглавил Twitter. Трамп ждёт возвращения своего аккаунта

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    1 комментарий

    Американский предприниматель — миллиардер Илон Маск — возглавил Twitter. Как сообщает CNBC, прежнее руководство уже покинуло штаб-квартиру компании.

    Маск успел прокомментировать новость. «Птичка освободилась», — написал он в соцсети.

    Перед завершением сделки бизнесмен объяснил её значение.

    «Я приобрел Twitter не чтобы заработать денег, я сделал это в попытке помочь человечеству, которое я люблю», — написал Маск в обращении рекламодателям, которое опубликовал в своем аккаунте.

    Он подчеркнул: «Для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости».

    Бывший президент США Дональд Трамп, по данным СМИ, поздравил Маска с приобретением и заявил, что его аккаунт будет восстановлен 31 октября.

    «Мне сообщили, что мой аккаунт будет восстановлен и начнет действовать в понедельник. Посмотрим», — цитируют СМИ (например, РИА Новости) слова Трампа.

    26 октября он поделился видеороликом, на котором входит в офис в Калифорнии с раковиной в руках. «Entering Twitter HQ — let that sink in!» — прокомментировал он. Идиому Let that sink in (дословно «пустите эту раковину внутрь») можно перевести как «допустить какую-то мысль» или «позволить осознать это».

    Также Маск рассказал, что встретился в «Твиттере» со множеством «классных людей». А до этого он поменял статус на своей странице, назвав себя Chief Twit — «глава "Твиттера"» или дословно — «главный обалдуй».

    Неделю назад газета The Washington Post написала, что Маск собирается сократить число сотрудников компании с нынешних 7,5 тысячи до чуть более 2 тысяч. Позже он сам заявил, что этого не произойдёт.

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    Комментарии 1

    q3wert28 Окт 2022 в 08:10
    Маск молодец.
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