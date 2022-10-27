Маск объявил, что увольнения 75% сотрудников Twitter не будет. Банки уже начали перечислять ему деньги

По данным издания, поздно вечером во вторник Маск отправил уведомление о займе в банки, которые согласились предоставить ему средства для покупки. Это означает, что сделка на 44 миллиарда долларов будет заключена к концу недели.

Банки начали отправлять 13 миллиардов долларов наличными для того, чтобы предприниматель Илон Маск купил Twitter Inc., сообщила 26 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Он заявил сотрудникам Twitter, что не собирается сокращать штат на три четверти, как ранее писали СМИ, передаёт 27 октября Bloomberg. О сокращениях с нынешних 7,5 тысячи сотрудников до чуть более 2 тысяч неделю назад написала газета The Washington Post.



В апреле руководство компании Twitter объявило, что основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск хочет приобрести соцсеть за 44 млрд долларов. В октябре она согласилась закрыть сделку, стоимость составит 54,2 доллара за акцию.