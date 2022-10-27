    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, ю-з

    761мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.43eur61.57

    Маск объявил, что увольнения 75% сотрудников Twitter не будет. Банки уже начали перечислять ему деньги

    675
    4 комментария

    Банки начали отправлять 13 миллиардов долларов наличными для того, чтобы предприниматель Илон Маск купил Twitter Inc., сообщила 26 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По данным издания, поздно вечером во вторник Маск отправил уведомление о займе в банки, которые согласились предоставить ему средства для покупки. Это означает, что сделка на 44 миллиарда долларов будет заключена к концу недели.

    По данным Bloomberg, Маск планирует закрыть сделку по приобретению Twitter 28 октября.

    Он заявил сотрудникам Twitter, что не собирается сокращать штат на три четверти, как ранее писали СМИ, передаёт 27 октября Bloomberg. О сокращениях с нынешних 7,5 тысячи сотрудников до чуть более 2 тысяч неделю назад написала газета The Washington Post.

    В апреле руководство компании Twitter объявило, что основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск хочет приобрести соцсеть за 44 млрд долларов. В октябре она согласилась закрыть сделку, стоимость составит 54,2 доллара за акцию.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    своих не бросаем27 Окт 2022 в 07:53
    смотрим капитализацию Газпрома и ...
    +0−0
    Kот Ученый27 Окт 2022 в 07:36
    Сократит только 74%?
    +0−1
    Семён Воля27 Окт 2022 в 07:33
    Капиталисты так всегда заявляют накануне сокращений..... Очевидно, что Твиттеру совсем не нужны 7,5 тысяч высокооплачиваемых сотрудников..... вспомните мои слова!
    +1−3
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close