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    Twitter согласилась закрыть сделку по продаже компании Илону Маску

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    Twitter согласилась закрыть сделку по продаже основателю SpaceX и гендиректору Tesla Илону Маску. Об этом компания сообщила в социальных сетях 4 октября. Стоимость составит 54,2 доллара за акцию.

    На торгах цена акций компании выросла почти на 22,24%, до 52 долларов, свидетельствуют данные биржи.

    Ранее предприниматель Илон Маск отказался от покупки Twitter, потому что соцсеть не выполнила обязательства — в частности, не предоставила данные о количестве спам-ботов среди зарегистрированных пользователей. Сумма сделки оценивалась в 44 миллиарда долларов.

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