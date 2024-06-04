Петербуржец окунулся в Фонтанку так, что собрал зрителей

Аномальная жара отступает от Петербурга, но утомлённые солнцем продолжают искать прохладу — не всегда в предназначенных для этого местах и купальных костюмах.
Пловца, расслабленно гребущего в сторону от Аничкова моста, в восьмом часу вечера 3 июня заметила читательница «Фонтанки». Со стороны казалось, что он наслаждается процессом, и не нуждается в помощи спасателей.
читатель «Фонтанки»
У одного из причалов мужчина решил, что накупался, и не без содействия зрителей перебрался через ограждение. Пока пловец, распластавшись, отдыхал и обсыхал, прохожие вызвали ему такси.
Мужчина нырял, как шёл: с электронными часами, смартфоном и в одежде. Как говорят, «надутый» пиджак помогал ему держаться на воде.