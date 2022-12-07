«Как на сельской дороге». Петербург второй день заваливает снегом

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уже второе утро для Петербурга начинается со снега. Теперь чиновники активно отчитываются о проделанной работе, а горожане активно на них ругаются — и заодно присылают «Фонтанке» фотографии заснеженных улиц.

«Такое чувство, что ёлку на Дворцовой ставили коммунальщики с Приморского района! Дорог нет вообще, ничего не убрано. Я не говорю уже про дворы», — к этому сообщению наш читатель прикрепил видео, снятое на Богатырском проспекте. Петербуржец пожаловался, что на проезжей части второй день практически не видно асфальта.



читатель «Фонтанки»

Вопросом о местонахождении коммунальщиков задаются и другие горожане: «Интересно, о какой технике говорят, если от Ладожской до Черной Речки дороги не убраны вовсе?»



Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В комитете по благоустройству отвечают: утром технику видеть и не должны, потому что в это время у коммунальщиков как раз пересменка. Основное время работы — ночью. Днем дорожные предприятия тоже работают, но меньше, а вот в час пик стараются не подогревать пробки. Начались они, кстати, 7 декабря уже утром: снегопад дал о себе знать.

Петербуржцы, кажется, объяснениям не слишком верят. В качестве подтверждения присылают, например, ролик из Курортного района с дороги на Песочный. «Техники не было, как раскатали, так и ездим», — утверждает читатель.



читатель «Фонтанки»

Жалуются жители и на пешеходную часть улиц. Вот так, например, выглядели улица Стремянная и проспект Просвещения. Засыпанный снегом двор на улице Дыбенко улыбок и новогоднего настроения тоже не вызвал.



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Из Красносельского района пришел привет с проспекта Героев: «Ни двор, ни улица не почищены. Ни тротуар, ни проезжая часть. С коляской не пройти, дети идут со школы, на тротуарах запинаются от куч снега и падают. Будет как в прошлом году, когда за зиму почистили снег 2 раза, дождались, когда встанет корка, и разбивали ее трактором. Испортили ковшом асфальт и летом перекладывали его, что было снова неудобно для жителей».



читатель «Фонтанки»

На круглом столе в Общественной палате Петербурга замглавы комитета по благоустройству Николай Пришлецов и председатель жилищного комитета Олег Зотов обсуждали плюсы превентивного использования реагентов. По словам первого, на чаши весов приходится класть «лапки собак и сломанные шейки бедра» — поэтому на дороги будут сыпать соль, ничего не поделать. Зотов кивнул на московский опыт, где, по его словам, благодаря реагентам нет ни снега, ни льда.



В Петербурге пока снега достаточно. В бот «Фонтанки» прислали фотографию с Караванной улицы, сопроводив снимок лаконичным комментарием: «Уборка снега».



Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





На Большом Сампсониевском проспекте пейзажи дворов стали уже по-настоящему зимними. «В очередной раз без дворника», — пишут жители дома № 70. О Северном проспекте приходит уже более суровое суждение: «Как на сельской дороге. Ни одной очищенной дороги я сегодня не наблюдала. За 2 часа езды ни одной снегоуборочной техники, только бедные дворники-работяги с лопатами».



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Ближе к вечеру петербуржцы начали делиться фотографиями и видео с уборочной техникой. Правда, теперь горожане рассказывают о новой проблеме: проезжую часть коммунальщики убирают, а вот проехать по ней не дают — это к слову о том, как непросто бывает всем угодить.



читатель «Фонтанки»

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





На самый центр тоже приходят жалобы. «Невский проспект утопает в жиже», — сердится читательница «Фонтанки».



читатель «Фонтанки»

По данным комблага, за прошедшие сутки с петербургских улиц вывезли почти 6,5 тысячи кубометров снежных масс. Отдельно по 7 декабря чиновники цифр еще не приводили, но работа точно продолжится: завтра синоптики снова обещают снег.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

