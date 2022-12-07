За сутки с улиц Петербурга вывезли 6,5 кубометров снега, а на КАД высыпали 953 тонны соли

Во вторник, 6 декабря, в Петербурге намело почти 5 см снега. Дорожные предприятия за сутки вывезли на утилизацию почти 6,5 кубометров снежных масс.

Снежная туча задержится над Петербургом до среды: город продолжает заметать. Сегодня, 7 декабря, петербургские улицы чистят 842 машины и 971 дворник, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. В первую очередь снег убирают на важных транспортных узлах, главных магистралях и подходах к социально значимым объектам.