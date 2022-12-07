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    За сутки с улиц Петербурга вывезли 6,5 кубометров снега, а на КАД высыпали 953 тонны соли

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Во вторник, 6 декабря, в Петербурге намело почти 5 см снега. Дорожные предприятия за сутки вывезли на утилизацию почти 6,5 кубометров снежных масс.

    Снежная туча задержится над Петербургом до среды: город продолжает заметать. Сегодня, 7 декабря, петербургские улицы чистят 842 машины и 971 дворник, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. В первую очередь снег убирают на важных транспортных узлах, главных магистралях и подходах к социально значимым объектам.

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    На КАД Петербурга в минувшие сутки работали 54 единицы техники — комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторы и прочие, — а также 112 сотрудников подрядной организации. На обработку магистрали во вторник ушло 953 тонны соли, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В Ленобласти на федеральные трассы израсходовали еще 1930 тонн соли и 2196 тонн пескосоляной смеси. Там дороги чистили 241 машина и 533 сотрудника.

    Вслед за «Анникой» сегодня в Петербурге приходит новый циклон — «Зора». По-прежнему будет сыпать снег, на дорогах ожидается сложная обстановка и гололедица. По вопросам уборки городских улиц можно обращаться по телефону круглосуточной дежурной службы комитета по благоустройству: 314–60–13.

    В Ленобласти синоптики обещают снег в большинстве районов, на западе местами сильный. Ветер будет южный и юго-восточный, днем он усилится до 7–12 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -2 до -7 градусов Цельсия. Такая же погода ожидается в четверг, 8 декабря. Водителей просят выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и быть аккуратнее при маневрах.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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