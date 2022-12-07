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    Вместо «Анники» придёт «Зора». Что это означает для Петербурга

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    1 комментарий
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге по-прежнему ожидается снег. Погода практически не меняется, несмотря на то, что меняются циклоны.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 декабря в городе будет облачно, снег, местами небольшой, ветер умеренный. На дорогах сложная обстановка, гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 4–6 градусов, днём составит минус 3–5.

    «Сегодня управление погодой в Северной столице перейдёт от «Анники» к приближающейся с запада «Зоре» (Zora). Несмотря на некое изменение синоптической ситуации, метеорологические условия поменяются мало. Погода останется облачной, вновь пройдёт снег, а температурный фон немного повысится», — объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    В Ленобласти, по его словам, минус 2–7 градусов, ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

    Это типичная погода для начала декабря, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, как сегодня, от минус 7 до плюс 2 градусов. Самое холодное 7 декабря было зафиксировано в 1973 году — минус 25 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 10.

    Завтра, в четверг, будет ещё немного теплее.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

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    Комментарии 1

    Alex00007 Дек 2022 в 09:34
    Означает, что прогноз опять продолбан, и что там придёт и когда - не известно.
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