Вместо «Анники» придёт «Зора». Что это означает для Петербурга

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 декабря в городе будет облачно, снег, местами небольшой, ветер умеренный. На дорогах сложная обстановка, гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 4–6 градусов, днём составит минус 3–5.

В Петербурге по-прежнему ожидается снег. Погода практически не меняется, несмотря на то, что меняются циклоны.

«Сегодня управление погодой в Северной столице перейдёт от «Анники» к приближающейся с запада «Зоре» (Zora). Несмотря на некое изменение синоптической ситуации, метеорологические условия поменяются мало. Погода останется облачной, вновь пройдёт снег, а температурный фон немного повысится», — объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В Ленобласти, по его словам, минус 2–7 градусов, ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.



Это типичная погода для начала декабря, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, как сегодня, от минус 7 до плюс 2 градусов. Самое холодное 7 декабря было зафиксировано в 1973 году — минус 25 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 10.



Завтра, в четверг, будет ещё немного теплее.

