«Лучше мы эту красоту уберем». Чиновники в Петербурге рассказали, почему выбирают соль вместо снежной сказки

Дорожники отталкиваются от вопросов безопасности, когда принимают решение об использовании реагентов. Между животными и людьми выбирают людей, подчеркнули в комблаге 7 декабря.
Как рассказал замглавы комитета Николай Пришлецов на круглом столе в Общественной палате Санкт-Петербурга, превентивно сыпать противогололедные материалы решено, несмотря на то что часть горожан предпочитают красивый снежный накат. Дело в том, что при переходах температуры через ноль этот накат превращается в лед. «Лучше мы красоту эту уберем», — подчеркнул Пришлецов, отметив, что на чаши весов кладут «лапки собак и сломанные шейки бедра». Чиновник подчеркнул, что в городе используется только чистая соль.
Председатель жилищного комитета Олег Зотов также отметил вопросы безопасности. По его словам, он ездил в Москву, где ознакомился с нынешней технологией уборки в столице. Там просто все засыпали реагентами, так, что ни снега, ни льда нет, все ушло в канализацию. Песка там не используют — и Петербург тоже со временем придет к этой технологии. При этом оба комитета согласились, что технические регламенты по уборке необходимо доработать.
В Петербурге продолжается снегопад, читатели «Фонтанки» периодически жалуются на уборку дорог. В этом году дорожники превентивно используют чистую соль, чтобы выпавший снег не примерзал к асфальту и не превращался впоследствии в ледяную корку. Подробнее об этом, а также о том, как меняется система уборки города, читайте в материалах «Фонтанки».