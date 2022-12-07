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    «Лучше мы эту красоту уберем». Чиновники в Петербурге рассказали, почему выбирают соль вместо снежной сказки

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    22 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Дорожники отталкиваются от вопросов безопасности, когда принимают решение об использовании реагентов. Между животными и людьми выбирают людей, подчеркнули в комблаге 7 декабря.

    Как рассказал замглавы комитета Николай Пришлецов на круглом столе в Общественной палате Санкт-Петербурга, превентивно сыпать противогололедные материалы решено, несмотря на то что часть горожан предпочитают красивый снежный накат. Дело в том, что при переходах температуры через ноль этот накат превращается в лед. «Лучше мы красоту эту уберем», — подчеркнул Пришлецов, отметив, что на чаши весов кладут «лапки собак и сломанные шейки бедра». Чиновник подчеркнул, что в городе используется только чистая соль.

    Председатель жилищного комитета Олег Зотов также отметил вопросы безопасности. По его словам, он ездил в Москву, где ознакомился с нынешней технологией уборки в столице. Там просто все засыпали реагентами, так, что ни снега, ни льда нет, все ушло в канализацию. Песка там не используют — и Петербург тоже со временем придет к этой технологии. При этом оба комитета согласились, что технические регламенты по уборке необходимо доработать.

    В Петербурге продолжается снегопад, читатели «Фонтанки» периодически жалуются на уборку дорог. В этом году дорожники превентивно используют чистую соль, чтобы выпавший снег не примерзал к асфальту и не превращался впоследствии в ледяную корку. Подробнее об этом, а также о том, как меняется система уборки города, читайте в материалах «Фонтанки».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 22

    SWd07 Дек 2022 в 14:14
    Уверен, что если бы чиновники реально заинтересовались мнением горожан, то большинство было бы просто за уборку улиц от снега, без всякой химозы. Но тут есть два неудобных моментика: 1) Нужно поработать, 2) Не попилить бюджет на закупках.
    +4−0
    aprahka07 Дек 2022 в 14:09
    Обувь летит,машины ржавеют.А нынче все дорого особенно автомобили..🤔
    +1−0
    VKuser1096941607 Дек 2022 в 14:04
    С июня 2020 года Владимир Рублевский занимает должность советника генерального директора открытого акционерного общества «Метрострой»
    и судя по новостям там все не так гладко:)
    +0−0
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