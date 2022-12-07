«Лучше мы эту красоту уберем». Чиновники в Петербурге рассказали, почему выбирают соль вместо снежной сказки

Дорожники отталкиваются от вопросов безопасности, когда принимают решение об использовании реагентов. Между животными и людьми выбирают людей, подчеркнули в комблаге 7 декабря.



Как рассказал замглавы комитета Николай Пришлецов на круглом столе в Общественной палате Санкт-Петербурга, превентивно сыпать противогололедные материалы решено, несмотря на то что часть горожан предпочитают красивый снежный накат. Дело в том, что при переходах температуры через ноль этот накат превращается в лед. «Лучше мы красоту эту уберем», — подчеркнул Пришлецов, отметив, что на чаши весов кладут «лапки собак и сломанные шейки бедра». Чиновник подчеркнул, что в городе используется только чистая соль.

