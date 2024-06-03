В Тюмени мужчина поджег храм и уехал на велосипеде

В Тюмени неизвестный мужчина забросал «коктейлями Молотова» храм во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского на улице Республики, сообщает 3 июня портал 72.RU.
Издание публикует видео нападения. На записи неизвестный мужчина бросает в здание храма бутылки с воспламеняющейся жидкостью.
После поджога мужчина скрылся в неизвестном направлении на велосипеде. На записи с другого ракурса видно, что, уезжая, он показывает очевидцам поджога неприличный жест — и в этот момент можно рассмотреть его лицо. Как сообщает Следственное управление СКР по Тюменской области, следствием совместно с оперативными сотрудниками установлена личность фигуранта.
«По данному факту <...> возбуждено два уголовных дела, предусмотренных
Как сообщили в региональном МЧС, огонь в храме потушили еще до прибытия пожарных.