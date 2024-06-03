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    В Тюмени мужчина поджег храм и уехал на велосипеде

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    В Тюмени неизвестный мужчина забросал «коктейлями Молотова» храм во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского на улице Республики, сообщает 3 июня портал 72.RU.

    Издание публикует видео нападения. На записи неизвестный мужчина бросает в здание храма бутылки с воспламеняющейся жидкостью.

    Новости Тюмени | 72.RU

    После поджога мужчина скрылся в неизвестном направлении на велосипеде. На записи с другого ракурса видно, что, уезжая, он показывает очевидцам поджога неприличный жест — и в этот момент можно рассмотреть его лицо. Как сообщает Следственное управление СКР по Тюменской области, следствием совместно с оперативными сотрудниками установлена личность фигуранта.

    «По данному факту <...> возбуждено два уголовных дела, предусмотренных статьей 214 УК РФ (вандализм), 167-й УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются», — сказано в сообщении СК.

    Как сообщили в региональном МЧС, огонь в храме потушили еще до прибытия пожарных.

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