Петербуржцев начнут оповещать об уборке снега в зоне платной парковки

Власти города намерены реализовать новую функцию в приложении «Парковки Санкт-Петербурга». Его пользователей будут предупреждать, что скоро здесь появятся снегоуборщики.



Как рассказали «Фонтанке» 8 декабря в центре управления парковками, речь идет о функции пуш-уведомлений с оповещением о предстоящей уборке улично-дорожной сети. «Информацию о датах и улицах не позднее чем за сутки до начала уборочных работ будет предоставлять комитет по благоустройству», – добавили в пресс-службе.



Уборка платной зоны – это ежегодная проблема: для дорожных служб эти парковочные места являются формально просто частью прилотковой зоны, где обычно временно складируют убранный с полосы движения и с тротуара снег. Однако в этом году Смольный согласился разработать специальный регламент уборки улиц, которые вошли в зону платной парковки. Чиновники обещали наладить взаимодействие различных ведомств, ответственных за различные участки городской инфраструктуры: комблага (улично-дорожная сеть), жилищников (дворы и кровли) и транспортников (зона платной парковки).

