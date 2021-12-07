«Бенедикт» не платит. Петербуржцы по-прежнему делят места на парковках с сугробами

Читатели «Фонтанки» сообщают о том, что платная парковка в центре Петербурга разгрузилась от снега, но лишь частично. Это история о том, как за одну дорогу отвечают несколько комитетов.
Напомним, новая зона платной парковки в центре Петербурга открылась на 71 улице с 1 декабря. Это совпало с приходом циклона «Бенедикт», так что машиноместа оказались завалены снегом. Это вызвало дополнительный энтузиазм у автовладельцев, которые и так были не сильно обрадованы возникшей необходимостью платить по 100 рублей в час, но по крайней мере рассчитывали, что за эти деньги покупают не место в сугробе.
Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков заявил, что не будет отнимать хлеб у коллег из комитета по благоустройству, который отвечает за уборку дорог. В правительстве давно идет обсуждение того, что улично-дорожной сети нужен единый балансодержатель и пользователь, чтобы не получалось, что одно ведомство эксплуатирует дорогу (или ее часть), а другое — содержит.