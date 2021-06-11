Комблаг наносит ответный удар. Теперь именно ему предложено отдать весь уход за петербургскими дорогами

В проекте постановления, по данным «Фонтанки», предложено исключить из полномочий комитета по развитию транспортной инфраструктуры пункты, связанные с ремонтом дорог (в том числе с капитальным) и с содержанием искусственных сооружений. Одновременно эти полномочия должен принять комитет по благоустройству. Исключение составят нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков и светофоров.

Кроме того, подведомственный КРТИ «Мостотрест», который занимается содержанием мостов и других искусственных сооружений, должен перейти под кураторство комблага. И именно комблаг будет осуществлять полномочия собственника государственного имущества в части, касающейся кадастрового учета автомобильных дорог и земельных участков под ними. Пропорционально вырастет количество сотрудников комитета по благоустройству и сократится — в КРТИ.

