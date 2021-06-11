Комблаг наносит ответный удар. Теперь именно ему предложено отдать весь уход за петербургскими дорогами

В проекте постановления, по данным «Фонтанки», предложено исключить из полномочий комитета по развитию транспортной инфраструктуры пункты, связанные с ремонтом дорог (в том числе с капитальным) и с содержанием искусственных сооружений. Одновременно эти полномочия должен принять комитет по благоустройству. Исключение составят нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков и светофоров.
Кроме того, подведомственный КРТИ «Мостотрест», который занимается содержанием мостов и других искусственных сооружений, должен перейти под кураторство комблага. И именно комблаг будет осуществлять полномочия собственника государственного имущества в части, касающейся кадастрового учета автомобильных дорог и земельных участков под ними. Пропорционально вырастет количество сотрудников комитета по благоустройству и сократится — в КРТИ.
Напомним, весной КРТИ разработал свой проект, по которому, наоборот, именно он забирает у комблага полномочия по содержанию дорог и становится их единым собственником.
После разделения КБДХ дорогами Петербурга занимаются два комитета. КРТИ проектирует, строит, производит текущий и капремонт, а комблаг содержит и латает небольшие ямы.
«Фонтанка» неоднократно писала о двоевластии в дорожной отрасли Петербурга. На отсутствие единого собственника неоднократно обращала внимание прокуратура. При этом недавно от КРТИ ряд полномочий отошли комитету по транспорту: речь идет о транспортном планировании, организации движения, а также о развитии парковочного пространства и велоинфраструктуры.