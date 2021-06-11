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Комблаг наносит ответный удар. Теперь именно ему предложено отдать весь уход за петербургскими дорогами

В Смольном хотят сделать комблаг единым собственником дорог Петербурга

Комитет по благоустройству разработал проект правительственного постановления, которое должно положить конец двоевластию в петербургской дорожной отрасли. Оно прямо противоположно тому предложению, которое делал КРТИ.

В проекте постановления, по данным «Фонтанки», предложено исключить из полномочий комитета по развитию транспортной инфраструктуры пункты, связанные с ремонтом дорог (в том числе с капитальным) и с содержанием искусственных сооружений. Одновременно эти полномочия должен принять комитет по благоустройству. Исключение составят нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков и светофоров.

Кроме того, подведомственный КРТИ «Мостотрест», который занимается содержанием мостов и других искусственных сооружений, должен перейти под кураторство комблага. И именно комблаг будет осуществлять полномочия собственника государственного имущества в части, касающейся кадастрового учета автомобильных дорог и земельных участков под ними. Пропорционально вырастет количество сотрудников комитета по благоустройству и сократится — в КРТИ.

Напомним, весной КРТИ разработал свой проект, по которому, наоборот, именно он забирает у комблага полномочия по содержанию дорог и становится их единым собственником.

После разделения КБДХ дорогами Петербурга занимаются два комитета. КРТИ проектирует, строит, производит текущий и капремонт, а комблаг содержит и латает небольшие ямы.

«Фонтанка» неоднократно писала о двоевластии в дорожной отрасли Петербурга. На отсутствие единого собственника неоднократно обращала внимание прокуратура. При этом недавно от КРТИ ряд полномочий отошли комитету по транспорту: речь идет о транспортном планировании, организации движения, а также о развитии парковочного пространства и велоинфраструктуры.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
правильно, к истокам!
всё новое - хорошо забытое старое
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"КОМБЛАГ"... В свете новостей об использовании заключенных на национальных проектах, решил, что это - название лагеря.
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