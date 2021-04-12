Дорогу осилит единый. КРТИ снова предлагает забрать у комблага полномочия по содержанию улиц

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







О проекте постановления «Фонтанка» рассказала 12 апреля. Согласно ему, комитет по развитию транспортной инфраструктуры фактически должен стать собственником всех дорог регионального значения: он заберет у комблага функцию по содержанию магистралей, а вместе с ней — и часть его финансирования.



Проект постановления меняет положение о КРТИ: добавляет к его полномочиям содержание автомобильных дорог регионального значения (кроме, светофоров, разметки и дорожных знаков) и пешеходных зон. Все ларьки и рекламные баннеры на дорогах тоже должны будут проходить согласование в другом комитете. Комблаг, соответственно, «усыхает» как раз за счет содержания, ему остаются объекты благоустройства.



Из-за изменений может увеличится штат КРТИ на 25 человек, до предельных 125 должностей, а в комблаге их на 25 станет меньше — 90. Перераспределение полномочий в этом случае будет напоминать процедуру, по которой сам КРТИ передавал часть функционала комитету по транспорту: от комблага перейдет центр комплексного благоустройства как заказчик работ. Почему именно комблаг оказывается донором полномочий — говорит пояснительная записка к проекту: «К дорожной деятельности относится деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Из указанных видов работ к компетенции КРТИ не относится только содержание автомобильных дорог».



Комитету по благоустройству дают полгода, чтобы привести все проекты правовых актов в соответствие с новым постановлением. КРТИ должен справиться с этим быстрее, ему дали три месяца, чтобы к тому же разработать штатное расписание. Предполагается, что постановление вступит в силу через 90 дней после того, как его подпишет губернатор Беглов. Контролировать выполнение постановления, согласно документу, должны вице-губернатор Максим Соколов и Николай Бондаренко.



В комитете по благоустройству по данному поводу воздержались от комментария, фигура умолчания выглядит недоброжелательно. Курирующий этот блок вице-губернатор Николай Бондаренко в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» скептически высказался об идее объединить полномочия в руках КРТИ — в том виде, какой предлагает проект постановления.



В аппарате коллеги Бондаренко — транспортного вице-губернатора Максима Соколова — не стали комментировать инициативу. Сам КРТИ объясняет логику так: дороги приобретают одного балансодержателя, который фактически обслуживает их по аналогу контракта жизненного цикла. Это обеспечивает единый подход и позволяет избежать ситуации, когда вместо необходимого текущего ремонта той или иной дороге прописывают ямочный. При этом там подчеркнули, что даже при наличии единого заказчика, эти два вида ремонта не станут объединять в один контракт, так как это априори разные строки бюджетных назначений.

Информационный момент выбран верно: еще на слуху громкое задержание бывшего директора крупнейшего дорожного предприятия города ГУДП «Центр» (главный «дорожный» актив кобмлага). Но на самом деле разговоры о перераспределении полномочий тянулись больше десяти лет.



В настоящий момент дорогами Петербурга занимаются два комитета: КРТИ проектирует, строит, производит текущий и капремонт; комблаг - содержит и латает небольшие ямы. В обоих блоках устоялась своя жесткая система. Раньше улицы ремонтировали несколько десятков подрядчиков, но КРТИ взял курс на укрупнение и теперь город нарезают крупным кусками между несколькими доминирующими компаниями.



Что касается содержания дорог (уборка и ямочный ремонт), то там все еще более централизованно: районы раздают — формально, на аукционах — считанным подрядчикам, подавляющая часть которых принадлежат городу.

Антимонопольщики обращали внимание на это и возбуждали знаменитое дело о снежном картеле. Его фигуранты — СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное», АО «Автопарк № 7 Спецтранс» и комитет по благоустройству. Предприятия, по данным УФАС, искусственно поддерживали цены на торгах по содержанию улично-дорожной сети и имитировали конкуренцию. Комитет успешно отбивался в суде и концептуально ничего не изменилось: как здесь любят новичков, может рассказать СП «Северное».



Дополнительных расходов, как утверждает КРТИ в пояснительной записке к постановлению, изменения не потребуют. Материально-техническое обеспечение будет происходить за счет перераспределения ресурсов между комитетом по благоустройству и КРТИ. Говоря проще — деньги, что раньше направлялись комблагу на содержание дорог, потекут новому адресату. Для понимания: в течение 2021-2023 годов это порядка 11 млрд ежегодно. КРТИ в 2021 году потратит 7,1 млрд, из них 1 млрд выделен из федерального бюджета по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Но в целом в каждый год заложено порядка 5 млрд на то, что принято называть текущим ремонтом, и по 700 млн — на капитальный.

Оба ведомства регулярно жалуются на недофинансирование. Комблаг сообщал, что его потребность в деньгах обеспечена лишь на три четверти. Непосредственно на заплатки из своих дорожных миллиардов он направляет десятую часть, так что из совокупной ямы площадью с Монако может отремонтировать четверть. КРТИ и вовсе гонят вперед «майские указы» президента, где прописана необходимая доля дорог в нормативом состоянии. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».



Напомним, раньше главным по дорогам был мега-комитет — КБДХ, разделенный с 2010 года на две части. К восстановлению этой структуры Смольный был близок в 2012-м, когда со своей должности уходил председатель комблага Андрей Подобед. На тот момент благоустройство курировал вице-губернатор Сергей Козырев, а КРТИ – Юрий Молчанов (к слову, бывший начальник Максима Соколова). В итоге транспортную инфраструктуру передали Козыреву, так что объединение произошло лишь на уровне кураторства.



Мария Долбиш, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

