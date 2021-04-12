Одна дорога — один хозяин. Смольный решил отдать КРТИ содержание петербургских улиц

По данным «Фонтанки», проект предлагает внесение изменений в положение о КРТИ. В новой версии должно говориться о том, что он проводит государственную политику в области развития объектов транспортной инфраструктуры и дорожной деятельности. В его функции будет входить содержание автомобильных дорог, за исключением следующих видов работ: организация дорожного движения, уход за разметкой, ее нанесение и восстановление, а также установка недостающих дорожных знаков и светофорных объектов. Кроме того, КРТИ должен будет согласовывать проектную документацию, если она касается размещения в красных линиях дорог разных объектов некапитального строительства, розничной торговли и общественного питания, а также рекламы.

Содержание пешеходных зон, согласно проекту, также переходит в полномочия КРТИ, как и «поддержание в исправном техническом состоянии павильонов ожидания городского пассажирского транспорта, за исключением павильонов, оборудованных рекламоносителями и находящихся в частной собственности». Кроме того, комитет должен будет взять на себя еще одну функцию комблага — «обеспечивать подготовку и актуализацию перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Санкт-Петербурга и перечня автомобильных дорог необщего пользования регионального значения». Соответственно, из положения комблага предложено исключить пункт о «содержании автомобильных дорог регионального значения», оставив содержание объектов благоустройства. Это скажется на численности сотрудников: с нынешних 100 КРТИ должен вырасти до 125, а в комблаге тогда останется 90 вместо нынешних 115. В пояснительной записке указано, что в Санкт-Петербурге автомобильные дороги не переданы никому на вещном праве «ввиду разделения полномочий в сфере дорожной деятельности между КРТИ и комитетом по благоустройству». «Представляется целесообразным передать полномочия по содержанию автомобильных дорог в КРТИ, тем самым сосредоточив весь набор полномочий по дорожной деятельности в одном исполнительном органе государственной власти, и закрепить за КРТИ статус владельца автомобильных дорог регионального значения, — сообщает документ. — Результатом принятия проекта станет унификация компетенций государственных органов исполнительной власти Санкт-Петербурга: КРТИ осуществляет дорожную деятельность; КБ осуществляет деятельность в области благоустройства».