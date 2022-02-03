Снежная аристократия. Платную парковку в Петербурге все-таки выводят из-под общего правила уборки

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Комитет по благоустройству услышал боль своих коллег из транспортного блока. Одно дело — пенять на погоду и машины в целом и этим объяснять плохую уборку дорог. Другое — точно так же объяснять, почему под сугробами лежит платная парковочная зона, на которую за свои кровные 100 рублей в час рассчитывает каждый автомобилист. Смольный не расставит приоритеты, но снимет противоречия. Комблаг меняет технический регламент уборки улично-дорожной сети, прописывая отдельно те улицы, на которых расположена платная парковка. Об этом говорится в ответе «транспортного» вице-губернатора Максима Соколова от 2 февраля на запрос петербургского депутата-яблочника Бориса Вишневского. Это, в некотором смысле, революционная история: раньше Смольный неизменно отвечал, что все дороги для них равны, а очередность уборки, технология, допустимые сроки складирования и вывоза снега — все это регулируется общим техрегламентом, в котором городская сеть поделена на категории. Он меняется время от времени, но незначительно.



Проблему стало невозможно не замечать с начала декабря: именно тогда в центре города как могли торжественно открыли новую зону платной парковки на 71 улице. Открыли на фоне заваленных снегом машино-мест, все вопросы председатель комтранса адресовал по подведомственности — в комитет по благоустройству, который и отвечает за содержание улично-дорожной сети. Через неделю мало что изменилось: автомобилисты делили места с предшественником «Нади» — «Бенедиктом» и, памятуя о выросшем с декабря тарифе (с 60 рублей в час до 100) слали пламенный привет именно транспортникам, благо этот блок занимается расширением платной зоны.



Показалось, что ситуация устаканилась надолго: вы делаете вид, что убираете места для парковки, мы притворяемся, что не замазываем снегом номера машин. «Коммунальный» вице-губернатор Анатолий Повелий сохранял олимпийское спокойствие.

«Это общие адреса в общем ряду, по крайней мере я таких задач не ставил, чтобы платные парковки освобождали в первую очередь, потому что они деньги приносят, — говорил он в интервью «Фонтанке». — Такие задачи мы не ставили и не обсуждали».



Видимо, в какой-то момент стало понятно, что эпоха двоевластия на петербургских дорогах (которое прокуратура, скорее, склонна называть безвластием) в ближайшее время не закончится, и транспортники прямо написали коммунальщикам, что пора разрабатывать индивидуальный регламент уборки для платной парковочной зоны. Как сообщает Максим Соколов, этот зов услышан, комблаг «проводит работу по разработке изменений в существующий техрегламент».



«Фонтанка» прошлась 3 февраля по Захарьевской, проспекту Чернышевского, Баскову переулку и еще по нескольким улицам. Там не очень.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Как с этим будут бороться, пока неясно — в комитете по благоустройству не смогли оперативно предоставить информацию о том, какие изменения прорабатывают. Но, насколько можно судить, подходы у двух сторон по-прежнему различаются.



Собеседник в комблаге сообщил «Фонтанке», что технический подход не меняется, а прорабатывается регламент более короткой уборки мест платной парковки.

В то же время председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал, что обсуждается именно технический аспект. «Мы не можем одновременно поставить знак платной парковки и запрета на парковку в определенные дни, чтобы можно было проехать по улице и разом убрать снег с правой полосы, — говорит он. — Так что предполагается меньше задействовать крупную снегоуборочную технику, больше — малую и работников ручного труда».



В целом понятно, почему вопрос приоритетности не первостепенный. Центральный район скоро превратится практически в одну платную зону, на очереди Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский. Так что условному ГБУ «Центр», в которое, согласно планам Смольного, превратится существующее сейчас одноименное унитарное предприятие, особенно и выбирать-то будет не из чего: что ни убирай — все платная парковка. Точно так же понятно, что новый регламент — дело уже не этой зимы. Мало того что документ не успеют поменять, так еще и полугодовые контракты на содержание дорог уже исполняются традиционным пулом подрядчиков и техзадания в них основаны на действующих правилах.



В своем запросе Борис Вишневский предлагал — не в первый уже раз — направить на уборку платной парковки часть средств, которые она приносит в бюджет. Это скорее математическая модель, конкретные деньги в казне не окрашиваются. Как уже говорилось, 71 улица была включена в зону только в декабре, до этого работали уже привычные 28.

В ответе Максима Соколова депутату говорится, что по итогам 2021 года с 8 375 мест на 99 улицах собрали 202,8 млн рублей. Из них 171,8 млн — непосредственно плата за парковку, 17,2 млн — месячные и годовые разрешения, 13,8 млн — льготные разрешения резидентам платной зоны. Непосредственно на декабрь приходится 52,2 млн. Штрафы в этой статистике не учитываются, хотя только за прошлый год их собрали под 200 млн, а дальше ждут роста — с 0,5 млрд в 2022-м до 3,1 млрд в 2024-м.



Для сравнения: самый дешевый полугодовой контракт на содержание дорог в Петербурге оценивается в 72 млн рублей (Кронштадтский район); самые дорогие — примерно в 560 млн каждый (Выборгский и Приморский). Центральный район ГУДП «Центр» убирает в течение шести месяцев за 523 млн рублей.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»



