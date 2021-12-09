Это только присказка. На петербургских платных парковках — последние дни вольницы

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Жители Центрального района Петербурга сообщили «Фонтанке», что, несмотря на официальное заявление Смольного, их резидентские льготные разрешения на платную парковку действуют на всех улицах. Недоумение и возмущение касалось организации процесса, мол, что за неразбериха. Но вместе с тем люди явно радовались этой то ли лазейке, то ли норме. В итоге — лазейке, скоро автомобилистам предложат замкнуться в своем муниципальном округе.



Как рассказали «Фонтанке» в центре управления парковками 9 декабря, на сегодняшний день действие парковочного разрешения жителя распространяется на всю первую платную зону — для удобства граждан. Ранее в Смольном заявляли, что местные могут парковаться за 1800 рублей в год только в границах своего муниципального округа.



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Это разделение поначалу вызвало предсказуемую реакцию у жителей, которые привыкли без экстра-расходов отскакивать в ближайшую поликлинику, школу, магазин. Правда, они тут же вспомнили о том, чем компенсируется жесткость законов на местности. «Сегодня звонил в «Парковки СПб», пока что до увеличения парковок до территории всего Центрального района, мое разрешение в действующей зоне действует и в новой, — писали в комментариях. — И наоборот. Так что московский принцип по муниципальным образованиям не действует пока». На это дальновидно отвечали, что лучше не обольщаться текущим положением вещей.



«Первая платная зона» в комментарии ЦУП — не от избыточности, их, правда, несколько. В основном на бумаге. Адресный перечень парковок изложен в смольнинском постановлении № 837, он будет меняться, и уже известно, каким образом — захватывая, помимо оставшейся части Центрального района и Адмиралтейского, также Петроградскую сторону и Васильевский остров. Для каждого района — несколько зон от двух до четырех (больше всего — в Адмиралтейском), с гипотетически разными тарифами. Все, что сейчас уже запущено — первая зона, за исключением улицы Рубинштейна: в текущей версии постановления она отнесена ко второй, в проекте изменений — к пятой. Но пока везде действует общий тариф, так что разрешения местных жителей прямо сейчас распространяются и на прибежище эпикурейцев.



Скоро это закончится, от деления по муниципальным округам город не отказался. «В двадцатых числах будут приняты поправки в постановление правительства, в соответствии с которыми парковаться по парковочному разрешению жителя можно будет в пределах своего МО», — сообщили в ЦУП.



Это здорово поменяет коллективный портрет недовольства. Сейчас-то все традиционно, и все аргументы давно на столе: в каждой транспортной концепции Петербурга — да и страны — провозглашается курс на разгрузку трафика от личного транспорта и переориентации населения на общественный. Против, как правило, те, кому приходится регулярно ездить в центр по делам или по работе. Об этом эмоционально писали авторы «Фонтанки», об этом сообщают и те, до кого добралась 71-уличная новая зона. Среди них, как нетрудно догадаться, сотрудники правительственных ведомств, которых обложили по периметру, а также, например, работники автоколонн. Что особенно интересно, карту парковок наложили на Захарьевскую, Чайковского, на Суворовский проспект, а вместе с ними — и на весь силовой блок, включая ГУ МВД, экономическую полицию, ФСБ и ФСИН, сотни сотрудников, которые теперь наравне со всеми должны платить полную стоимость либо искать места во дворах.



Ответный голос улиц оказался традиционным. «Фонтанка» уже рассказывала, как странная напасть закрытых и снятых номеров дважды обрушивалась на переулок Чехова, где находится 78-й отдел полиции. Впервые это произошло в 2015 году, когда платная зона только открылась, но в тот раз аномалия исчерпала себя по мере того, как стало понятно — у города нет возможности штрафовать нарушителей; все вернулось в прошлом году, аккурат когда город себе эту возможность обеспечил. Бывший директор ЦУП Дмитрий Ваньчков (сейчас курирует парковки в комтрансе) говорил в интервью «Фонтанке»: «Нам, не поверите, погода помогает: бывает, залепил номер, ветер подул, дождик прошел — и листик отвалился. И вместо 60 рублей экономии — 3 тысячи штрафа».



Ну сейчас и экономия побольше, и погода не так благосклонна к администраторам, скорее наоборот. Фотокорреспондент походил по центральным улицам, включая «силовые», и понял: «чеховская» аномалия марширует по городу, по номерам словно кто-то прицельно швыряет снежками или комьями грязи. Иногда надует картонку из-под бокала пива, иногда — вовсе сдует номерной знак. В общем, «Бенедикт», с которым петербуржцам приходится делить машино-места, хорошо понимает беды товарищей по несчастью и помогает как может.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Это традиционная картина, как традиционно и недовольство читателей тем, что у того же комтранса на Исполкомской, например, есть стоянка, хотя сама улица попала в платную зону.

Фото: Комтранс Фото: Комтранс Фото: Комтранс Фото: Комтранс Фото: Комтранс Фото: Комтранс Поделиться Поделиться







За всем этим более или менее снисходительно наблюдали местные жители — если они успели, конечно, оформить льготное разрешение. Однако через несколько дней им тоже, видимо, предстоит избирательно чистить машину, если география их путешествий выпадет за границы муниципального округа. Отношение к этому емко выразил один из читателей «Фонтанки»: «Человек живёт в центре, семья живёт последние лет 150 минимум. И дел в разных частях вагон — военкомат на Чайковского, райАд и собес на Староневском, диспансеры на Обводном и т.д. А школа — ближайшая, до неё 200 метров — вообще уже в Адмиралтейском. И почему запрещают забрать ребёнка по дороге? Эта конкретная машина не создаёт дополнительную нагрузку своим приездом вообще во всю зону исторической застройки».



Если концепция не поменяется, то запарковаться жителю МО «Смольнинское» в МО «Литейный округ» без полноценной оплаты или без штрафа скоро не удастся. А по мере расширения зоны на «противоположный берег» Невского проспекта и Адмиралтейский район внутренних границ будет становиться все больше, как, впрочем, и доходов города. На сегодня бюджет получил от эксплуатации платной парковки порядка 162 млн рублей — это почасовая оплата и оформление разрешений. С тех пор, как зона в марте 2020-го заработала полноценно со штрафами, было направлено 314 тысяч постановлений; штрафов насчитали на 623 млн рублей, оплачено чуть больше половины — 319 млн (из них 190 млн — в текущем году). Впрочем, есть какая-никакая практика обжалований: за все время отменено 6,3 тысячи постановлений — примерно половина от всех попыток.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»