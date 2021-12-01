Осторожно, центр закрывается. Введение платной парковки как пять стадий принятия неизбежного

Можете закидать меня тапками, но конкретно для моей семьи введение повсеместной платной парковки за сотку в час — удар под дых. У таких, как я, это решение властей отбирает вполне конкретную возможность довезти ребенка от дома до кружка в центре города и самой добраться до работы и обратно и не склеить ласты. До покупки машины на дорогу в один конец у нас уходило в среднем два часа. Все желающие сказать мне, что я биомусор и неудачница, раз живу в какой-то дыре, да еще и с ребенком, могут отметиться в комментариях. Я знаю, как вас много и тоже вас люблю.



Но таких, как я, тоже много. Родителей, бабушек и дедушек, которые возят детей в центр на секции и кружки или музеи и театры, которых нет в «дыре». Людей, которые по разным причинам не имеют возможности поселиться в центре, но работу, соответствующую их квалификации, могут найти только там. И все они оказываются в одинаковом положении. У них отбирают возможность сделать жизнь чуть более сносной (они, кстати, платят за эту возможность все положенные налоги и сборы). Отбирают — и не дают взамен совершенно ничего. Кроме возможности переживать введение платной парковки, как утрату — со всеми пятью стадиями принятия неизбежного.

Я не против оставить автомобиль на перехватывающей парковке у метро и дальше добираться до кружка или офиса на нем. Или достать из багажника складной велосипед - с поправкой на ветер, конечно. Но город сначала расставляет знаки с монетками, а обустраивать нормальные «перехваты» и безопасные велодорожки, по которым действительно можно куда-то добраться, планирует как-нибудь потом.



По данным Комитета по транспорту, в Петербурге сейчас аж 17 перехватывающих парковок, рассчитанных в общей сложности на 1754 автомобиля. Они даже не во всех районах есть. В январе власти отчитались о создании «перехвата» у станции метро «Проспект Ветеранов». Там и так всегда была бесплатная стоянка, на которой можно было утром оставить машину, если успеешь занять место. По сути, эту стоянку просто оборудовали шлагбаумом. Она вмещает 55 автомобилей. И это - на весь юго-запад. К тому времени, как там выкопают, наконец, обещанные станции метро, мой сын успеет жениться и завести собственных детей. Перехватывающие парковки у этих станций, вероятно, увидят уже правнуки.

За последние годы Ленинградская область стала гораздо ближе к центру Петербурга. В том числе благодаря личным автомобилям. Потому что транспортная инфраструктура человечнее не стала. В городской черте на окраинах есть районы, куда даже таксисты ездить не хотят, а вырваться к метро или электричке можно только на маршрутке, отстояв очередь. Знаете, как местные называют поездку к метро? «Добраться до цивилизации». И, да, каршеринг не решает проблему, когда речь идет о действительно отдаленных районах. Стоимость аренды подскакивает до небес при пересечении невидимой границы Петербурга и области.



Никто из чиновников сегодня не скажет, сколько именно человек оказались поставлены в непростую ситуацию введением платной парковки без альтернатив. Эти чиновники не ездят на метро, а на работу на велосипеде добираются в лучшем случае раз в год, когда проводится соответствующая акция. И перехватывающая парковка на 55 машиномест, вероятно, кажется им вполне нормальной мерой поддержки для тех, кто по какой-то своей прихоти поселился на отшибе. И в идеале пусть там и остается, вместо со своими вонючими автомобилями и золотушными детками. Центр города и так перенаселен — вон, в «Галерее» в субботу вечером плюнуть негде.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

