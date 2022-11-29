Поминутная оплата и абонемент на весь район. ЗакС поработал над платным парковками — от слова «работать»

В законодательном собрании 29 ноября собралась рабочая группа по зоне платной парковки. Тема насущная, так что корреспондент «Фонтанки» к назначенному времени подошел к Мариинскому дворцу — и столкнулся со странным: пресс-служба ЗакСа ни в какую не соглашалась его аккредитовать. Еще раз удостоверившись, что речь всего-лишь о парковках, а не о мобилизации, например, корреспондент удалился, гадая, на какую секретность рассчитывают парламентарии.
Собственно, с первых слов депутата Алексея Цивилева на заседании стало понятно, что это не сбой программы, а сама программа и есть. «Мы не звали сюда средства массовой информации, хотя они все хотели прийти, по одной простой причине — хотелось бы первое заседание рабочей группы посвятить основному слову — «рабочая» от слова «работать», — начал он, и наконец стало понятно, кто им мешает работать. — Надо сейчас полностью собрать всю проблематику... Специально не звали прессу, чтобы собрать все пожелания, которые есть по работе платных парковок».
Состав и без прессы был внушительным — депутаты, профильные чиновники, общественники, автомобилисты, районные активисты. Оставалось только поработать, проблемы-то все известны. Одну из них озвучила депутат Наталия Астахова, по обращению которой и была организована рабочая группа, — это запаркованные дворы. «Фонтанка» писала о том, что автомобилисты в центре Петербурга заезжают в арки и прячутся там от 100 рублей в час. Шлагбаумы — решение, но не каждый двор перекроешь, даже если собрал согласие со всех жителей. По словам Астаховой она и ее коллега Александр Ржаненков пришли к некоторому согласию и в ближайшее время пройдет совещание, на котором рассмотрят возможность закрывать и не откадастрированные дворы.
Говорили и о чистой арифметике: по словам депутатов, платная зона едва ли не вдвое сократила число парковочных мест. Причина в следующем: раньше машины стояли не по ГОСТ, а теперь по ГОСТ. А он предполагает, что на улице уже 11 метров разметку можно нанести лишь на одной стороне. Зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков заявил, что иную разметку просто не согласует ГИБДД. Но есть нюанс. «Из этой ситуации можно выйти в отдельных случаях, — подчеркнул чиновник. — По решению ГИБДД можно ввести в качестве эксперимента на улицах, которые уже норматива, но несущественно (от 30 до 50 см) режим, отступающий от ГОСТ. Соответствующие запросы в ГИБДДД комитет по транспорту направил».
Очень много говорили о границах, в которых действует льготное разрешение местного жителя на практически безвозмездную парковку. «Фонтанка» писала, что в Адмиралтейском районе, где платная зона заработала с ноября, такое разрешение распространяется только на муниципальный округ, в котором живет человек. В Центральном — пока еще на весь район, но и его «раздробят» на муниципалитеты с Нового года. Астахова отметила, что «единство городского хозяйства» (термин из жизни городов федерального значения) предполагает — все социально значимые объекты находятся именно в границах района, а не МО. Теперь же к поликлиникам и госучреждениям в соседнем округе бесплатно не запарковаться.
«Фонтанка» рассказывала о позиции Смольного: автомобильная миграция внутри района снижает эффективность платной зоны, а на то, чтобы выйти в магазин или высадить ребенка у школы — хватает 15 бесплатных минут (хотя участники справедливо отметили, что это не столько бесплатный интервал, сколько время, данное на оплату).
Депутат Борис Вишневский настаивал, что нужно не только отказаться от муниципального деления, но и ввести льготный режим парковки у социальных учреждений. «А какую мы ставим задачу — припарковаться у школы или иметь такую возможность — спрашивал в ответ замглавы комтранса Дмитрий Ваньчков. — Количество мест рядом с этими учреждениями на дорожной сети ограничено в принципе, 10–20–25 мест. И они, безусловно, будут заполнены теми первыми, кто на эти места приедет». По словам чиновника, опыт Москвы показывает: бесплатные места для парковки будут использоваться для хранения машин.
Ему возражал представитель смольнинской дирекции по организации дорожного движения Дмитрий Попов: резидентское разрешение вообще выдается не для коротких путешествий, а для возможности хранить свое транспортное средство.
Коллега Вишневского Константин Чебыкин волновался в этом смысле за свой Васильевский остров, куда платная парковка придет с 2023 года. Ему казалось, что островитяне-то точно могут оказаться в течение дня во всех 5 муниципальных округах. «У нас эти муниципалитеты в пешей доступности, у нас линии разделены, — жаловался он и предлагал. — Мы сделали единый месячный и годовой абонемент на все парковки города (за 20 075 и 179 580 рублей соответственно — прим.)? Почему мы не можем сделать с меньшей ценой по конкретному району абонемент, который будет действовать в конкретном районе, в Адмиралтейском, например, или Василеостровском... Соответственно, этот абонемент должен стоить значительно дешевле». «Возможно, стоит рассмотреть, — отвечал Ваньчков. — Но стоит сказать, что цель платной парковки — это ограничение движения в центре города, а не введение дополнительного оброка для кого-либо из автомобилистов. Потому что так можно дойти — создать цену которая устроит большинство. Но платная парковка, несмотря на название, выполняет социальные задачи».
Еще один лейтмотив — поминутная тарификация. Это особенно актуально в ситуации — просрочил продление на минуту, заплати за час. По словам Ваньчкова, сейчас комитет ведет работу над тем, что бы с марта 2023 года у автомобилистов была возможность поминутной оплаты, начиная со второго часа парковки.
Это — что касается оперативных вещей. На рабочей — от слова «работать» — группе звучали предложения вообще поставить расширение зоны на паузу до решения всех вопросов, а также передать их на уровень законодательной власти, вместо исполнительной. Но экзистенциально все определено, платная парковка, судя по всему, с нами навсегда. Как сообщил Дмитрий Попов, расчеты показали: если к 2034 году не будут приняты меры по ограничению движения в центральной зоне, то скорость движения потока будет составлять 2,3–4 метра в секунду — что немногим больше, чем скорость движения пешехода.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»