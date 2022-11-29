Поминутная оплата и абонемент на весь район. ЗакС поработал над платным парковками — от слова «работать»

В законодательном собрании 29 ноября собралась рабочая группа по зоне платной парковки. Тема насущная, так что корреспондент «Фонтанки» к назначенному времени подошел к Мариинскому дворцу — и столкнулся со странным: пресс-служба ЗакСа ни в какую не соглашалась его аккредитовать. Еще раз удостоверившись, что речь всего-лишь о парковках, а не о мобилизации, например, корреспондент удалился, гадая, на какую секретность рассчитывают парламентарии.



Собственно, с первых слов депутата Алексея Цивилева на заседании стало понятно, что это не сбой программы, а сама программа и есть. «Мы не звали сюда средства массовой информации, хотя они все хотели прийти, по одной простой причине — хотелось бы первое заседание рабочей группы посвятить основному слову — «рабочая» от слова «работать», — начал он, и наконец стало понятно, кто им мешает работать. — Надо сейчас полностью собрать всю проблематику... Специально не звали прессу, чтобы собрать все пожелания, которые есть по работе платных парковок».



Состав и без прессы был внушительным — депутаты, профильные чиновники, общественники, автомобилисты, районные активисты. Оставалось только поработать, проблемы-то все известны. Одну из них озвучила депутат Наталия Астахова, по обращению которой и была организована рабочая группа, — это запаркованные дворы. «Фонтанка» писала о том, что автомобилисты в центре Петербурга заезжают в арки и прячутся там от 100 рублей в час. Шлагбаумы — решение, но не каждый двор перекроешь, даже если собрал согласие со всех жителей. По словам Астаховой она и ее коллега Александр Ржаненков пришли к некоторому согласию и в ближайшее время пройдет совещание, на котором рассмотрят возможность закрывать и не откадастрированные дворы.



Говорили и о чистой арифметике: по словам депутатов, платная зона едва ли не вдвое сократила число парковочных мест. Причина в следующем: раньше машины стояли не по ГОСТ, а теперь по ГОСТ. А он предполагает, что на улице уже 11 метров разметку можно нанести лишь на одной стороне. Зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков заявил, что иную разметку просто не согласует ГИБДД. Но есть нюанс. «Из этой ситуации можно выйти в отдельных случаях, — подчеркнул чиновник. — По решению ГИБДД можно ввести в качестве эксперимента на улицах, которые уже норматива, но несущественно (от 30 до 50 см) режим, отступающий от ГОСТ. Соответствующие запросы в ГИБДДД комитет по транспорту направил».



Очень много говорили о границах, в которых действует льготное разрешение местного жителя на практически безвозмездную парковку. «Фонтанка» писала, что в Адмиралтейском районе, где платная зона заработала с ноября, такое разрешение распространяется только на муниципальный округ, в котором живет человек. В Центральном — пока еще на весь район, но и его «раздробят» на муниципалитеты с Нового года. Астахова отметила, что «единство городского хозяйства» (термин из жизни городов федерального значения) предполагает — все социально значимые объекты находятся именно в границах района, а не МО. Теперь же к поликлиникам и госучреждениям в соседнем округе бесплатно не запарковаться.

